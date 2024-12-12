https://1prime.ru/20241212/peskov-853522759.html

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Орбаном

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Орбаном - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину провести обмен пленными между Россией и Украиной и рождественское прекращение... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:23+0300

2024-12-12T14:23+0300

2024-12-12T14:23+0300

политика

россия

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украина

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину провести обмен пленными между Россией и Украиной и рождественское прекращение огня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков отметил, что украинская сторона предложения отвергла.Он также добавил, что российская сторона направила предложения по обмену пленными в посольство Венгрии в Москве. Песков подчеркнул, что Россия всегда поддерживала мирные переговоры и готова возобновить их на основе Стамбульских соглашений.

https://1prime.ru/20241212/zelenskiy-853512443.html

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