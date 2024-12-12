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В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Орбаном - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Орбаном
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Орбаном - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину провести обмен пленными между Россией и Украиной и рождественское прекращение... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:23+0300
2024-12-12T14:23+0300
политика
россия
венгрия
украина
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину провести обмен пленными между Россией и Украиной и рождественское прекращение огня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков отметил, что украинская сторона предложения отвергла.Он также добавил, что российская сторона направила предложения по обмену пленными в посольство Венгрии в Москве. Песков подчеркнул, что Россия всегда поддерживала мирные переговоры и готова возобновить их на основе Стамбульских соглашений.
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россия, венгрия, украина
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
14:23 12.12.2024
 
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Орбаном

Песков: Орбан высказал Путину предложение об обмене пленными и прекращении огня

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину провести обмен пленными между Россией и Украиной и рождественское прекращение огня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков отметил, что украинская сторона предложения отвергла.
Он также добавил, что российская сторона направила предложения по обмену пленными в посольство Венгрии в Москве. Песков подчеркнул, что Россия всегда поддерживала мирные переговоры и готова возобновить их на основе Стамбульских соглашений.
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