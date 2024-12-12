Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полпред в ПФО прокомментировал появление символов округа на новой банкноте - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241212/pfo-853531460.html
Полпред в ПФО прокомментировал появление символов округа на новой банкноте
Полпред в ПФО прокомментировал появление символов округа на новой банкноте - 12.12.2024, ПРАЙМ
Полпред в ПФО прокомментировал появление символов округа на новой банкноте
Символы Приволжского федерального округа (ПФО) на новой банкноте подтверждают его уникальность и значимость для России, заявил журналистам полномочный... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T18:30+0300
2024-12-12T18:30+0300
россия
банкноты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849452507_0:16:1200:691_1920x0_80_0_0_0f865a2bc9c6d1bd8d43549e03d4fe3a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - ПРАЙМ. Символы Приволжского федерального округа (ПФО) на новой банкноте подтверждают его уникальность и значимость для России, заявил журналистам полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В четверг на сайте Банка России завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры в 1 тысячу рублей, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор". На втором месте по числу голосов оказался Дворец земледельцев в Казани, замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через Волгу. "Мы рады, что символы Приволжского федерального округа будут изображены на новой банкноте. Это ещё раз подтверждает уникальность и разнообразие нашего округа, его значимость для России. Все отобранные достопримечательности являются гордостью округа. Например, скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", который набрал больше всего голосов, является символом возобновления строения судов на подводных крыльях в России", - заявил приволжский полпред. Он поблагодарил всех жителей страны, принимавших участие в голосовании. "Новая банкнота также будет способствовать популяризации округа, укреплению его имиджа и повышению узнаваемости", - сказал Комаров.
https://1prime.ru/20241212/banknota-853518410.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849452507_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_5d5e5aaadf3429721ebf954c13a3dd2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банкноты
РОССИЯ, банкноты
18:30 12.12.2024
 
Полпред в ПФО прокомментировал появление символов округа на новой банкноте

Комаров: символы ПФО на новой банкноте подтверждают его уникальность и значимость

© Фото : "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" "Метеор 120М" Пассажирское судно на подводных крыльях
Метеор 120М Пассажирское судно на подводных крыльях - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© Фото : "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - ПРАЙМ. Символы Приволжского федерального округа (ПФО) на новой банкноте подтверждают его уникальность и значимость для России, заявил журналистам полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
В четверг на сайте Банка России завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры в 1 тысячу рублей, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор". На втором месте по числу голосов оказался Дворец земледельцев в Казани, замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через Волгу.
"Мы рады, что символы Приволжского федерального округа будут изображены на новой банкноте. Это ещё раз подтверждает уникальность и разнообразие нашего округа, его значимость для России. Все отобранные достопримечательности являются гордостью округа. Например, скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", который набрал больше всего голосов, является символом возобновления строения судов на подводных крыльях в России", - заявил приволжский полпред.
Он поблагодарил всех жителей страны, принимавших участие в голосовании.
"Новая банкнота также будет способствовать популяризации округа, укреплению его имиджа и повышению узнаваемости", - сказал Комаров.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Новая банкнота в тысячу рублей будет представлена к концу 2025 года
12:09
 
РОССИЯбанкноты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала