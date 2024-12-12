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Полпред в ПФО прокомментировал появление символов округа на новой банкноте

Полпред в ПФО прокомментировал появление символов округа на новой банкноте - 12.12.2024, ПРАЙМ

Полпред в ПФО прокомментировал появление символов округа на новой банкноте

Символы Приволжского федерального округа (ПФО) на новой банкноте подтверждают его уникальность и значимость для России, заявил журналистам полномочный... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T18:30+0300

2024-12-12T18:30+0300

2024-12-12T18:30+0300

россия

банкноты

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - ПРАЙМ. Символы Приволжского федерального округа (ПФО) на новой банкноте подтверждают его уникальность и значимость для России, заявил журналистам полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В четверг на сайте Банка России завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры в 1 тысячу рублей, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор". На втором месте по числу голосов оказался Дворец земледельцев в Казани, замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через Волгу. "Мы рады, что символы Приволжского федерального округа будут изображены на новой банкноте. Это ещё раз подтверждает уникальность и разнообразие нашего округа, его значимость для России. Все отобранные достопримечательности являются гордостью округа. Например, скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", который набрал больше всего голосов, является символом возобновления строения судов на подводных крыльях в России", - заявил приволжский полпред. Он поблагодарил всех жителей страны, принимавших участие в голосовании. "Новая банкнота также будет способствовать популяризации округа, укреплению его имиджа и повышению узнаваемости", - сказал Комаров.

https://1prime.ru/20241212/banknota-853518410.html

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россия, банкноты