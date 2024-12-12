https://1prime.ru/20241212/platezhi-853536518.html

﻿В ГД хотят фиксации сроков автоматического списания платежей за кредиты

﻿В ГД хотят фиксации сроков автоматического списания платежей за кредиты - 12.12.2024, ПРАЙМ

﻿В ГД хотят фиксации сроков автоматического списания платежей за кредиты

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди") направил обращение в Центральный банк РФ с предложением... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T22:39+0300

2024-12-12T22:39+0300

2024-12-12T22:39+0300

экономика

россия

госдума

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди") направил обращение в Центральный банк РФ с предложением законодательно закрепить фиксированные сроки списания платежей за кредиты в автоматическом режиме, исключив право банков списывать денежные средства со счетов граждан в выходные и праздничные дни, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым законодательно закрепить фиксированные сроки списания платежей за кредиты в автоматическом режиме, исключив право банков списывать денежные средства со счетов граждан в выходные и праздничные дни. Это позволит исключить ситуации, когда у заемщиков в автоматическом режиме списываются платежи за кредиты в выходные или праздничные дни и у них не остается денежных средств, чтобы достойно провести эти дни с семьей", - сказано в обращении на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. В документе отмечается, что в настоящее время в России наблюдается рост уровня закредитованности граждан: количество заемщиков с тремя и более кредитами на 1 июня 2024 года составило 13,2 миллиона человек, увеличившись за год на 20%. "Несмотря на то, что для списания платежей по кредитам в автоматическом режиме требуется распоряжение со стороны должника, банки охотно пользуются возможностью оформлять такие распоряжения, не рассказывая должникам об их праве устанавливать даты таких списаний. В случаях, когда день списания приходится на выходной или праздник, граждане могут столкнуться с нехваткой средств на счете, чтобы провести этот день с семьей", - подчеркивается в обращении.

https://1prime.ru/20241212/avto-853471916.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, банки