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В ГД хотят фиксации сроков автоматического списания платежей за кредиты
В ГД хотят фиксации сроков автоматического списания платежей за кредиты - 12.12.2024, ПРАЙМ
В ГД хотят фиксации сроков автоматического списания платежей за кредиты
Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди") направил обращение в Центральный банк РФ с предложением... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T22:39+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди") направил обращение в Центральный банк РФ с предложением законодательно закрепить фиксированные сроки списания платежей за кредиты в автоматическом режиме, исключив право банков списывать денежные средства со счетов граждан в выходные и праздничные дни, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым законодательно закрепить фиксированные сроки списания платежей за кредиты в автоматическом режиме, исключив право банков списывать денежные средства со счетов граждан в выходные и праздничные дни. Это позволит исключить ситуации, когда у заемщиков в автоматическом режиме списываются платежи за кредиты в выходные или праздничные дни и у них не остается денежных средств, чтобы достойно провести эти дни с семьей", - сказано в обращении на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. В документе отмечается, что в настоящее время в России наблюдается рост уровня закредитованности граждан: количество заемщиков с тремя и более кредитами на 1 июня 2024 года составило 13,2 миллиона человек, увеличившись за год на 20%. "Несмотря на то, что для списания платежей по кредитам в автоматическом режиме требуется распоряжение со стороны должника, банки охотно пользуются возможностью оформлять такие распоряжения, не рассказывая должникам об их праве устанавливать даты таких списаний. В случаях, когда день списания приходится на выходной или праздник, граждане могут столкнуться с нехваткой средств на счете, чтобы провести этот день с семьей", - подчеркивается в обращении.
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россия, госдума, банки
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Банки
В ГД хотят фиксации сроков автоматического списания платежей за кредиты
В ГД хотят запретить банкам списывать платежи за кредиты в выходные и праздники
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди") направил обращение в Центральный банк РФ с предложением законодательно закрепить фиксированные сроки списания платежей за кредиты в автоматическом режиме, исключив право банков списывать денежные средства со счетов граждан в выходные и праздничные дни, документ находится в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым законодательно закрепить фиксированные сроки списания платежей за кредиты в автоматическом режиме, исключив право банков списывать денежные средства со счетов граждан в выходные и праздничные дни. Это позволит исключить ситуации, когда у заемщиков в автоматическом режиме списываются платежи за кредиты в выходные или праздничные дни и у них не остается денежных средств, чтобы достойно провести эти дни с семьей", - сказано в обращении на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
В документе отмечается, что в настоящее время в России наблюдается рост уровня закредитованности граждан: количество заемщиков с тремя и более кредитами на 1 июня 2024 года составило 13,2 миллиона человек, увеличившись за год на 20%.
"Несмотря на то, что для списания платежей по кредитам в автоматическом режиме требуется распоряжение со стороны должника, банки охотно пользуются возможностью оформлять такие распоряжения, не рассказывая должникам об их праве устанавливать даты таких списаний. В случаях, когда день списания приходится на выходной или праздник, граждане могут столкнуться с нехваткой средств на счете, чтобы провести этот день с семьей", - подчеркивается в обращении.
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