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Правительство обсуждает введение цен на стивидорные услуги, пишут СМИ
Правительство обсуждает введение цен на стивидорные услуги, пишут СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ
Правительство обсуждает введение цен на стивидорные услуги, пишут СМИ
Правительство РФ обсуждает введение ценового регулирования на рынках стивидорных услуг и предоставления грузовых вагонов, пишет газета "Коммерсант" в четверг с... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T07:31+0300
2024-12-12T07:31+0300
2024-12-12T07:31+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает введение ценового регулирования на рынках стивидорных услуг и предоставления грузовых вагонов, пишет газета "Коммерсант" в четверг с ссылкой на протокол совещания по углю у вице-премьера Александра Новака.
"Правительство вновь поднимает вопрос о введении ценового регулирования на рынках стивидорных услуг и предоставления вагонов. Как следует из протокола совещания по углю 5 декабря у вице-премьера Александра Новака (есть у "Ъ"), до 10 декабря ФАС, Минтрансу и Минэкономики поручено проработать "вопрос целесообразности возобновления ценового регулирования на услуги по перевалке грузов в портах и введения ценового регулирования на услуги операторов подвижного состава", - говорится в статье.
Уточняется, что ФАС и министерства не ответили на запрос издания.
Газета пишет, что на фоне низких мировых цен на уголь и роста транспортной составляющей при его поставках участники рынка пытаются добиться от транспортного сегмента льгот.
Минэнерго настаивает на высоких (139 миллиона тонн) квотах на экспорт угля на восток, возврате понижающих коэффициентов на дальние перевозки и введении скидки в 12,8% к тарифу на транспортировку в северо-западном и южном направлении. РЖД, говорится в статье, пытаются ограничить низкодоходные перевозки угля, заместив тот более дорогими грузами.
"Аренда вагонов и ставки на перевалку в портах находятся в зоне свободного ценообразования, и сложная конъюнктура внешних рынков обычно приводит к дискуссии о необходимости регулирования цен в этих сегментах. При этом в последнее время отношения операторского рынка с ОАО РЖД осложнились на фоне ухудшения ситуации с движением вагонов", - пишет "Коммерсант".
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Александр Новак, РЖД, Минэкономики
Правительство обсуждает введение цен на стивидорные услуги, пишут СМИ
Ъ: правительство обсуждает введение ценового регулирования на рынках стивидорных услуг
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает введение ценового регулирования на рынках стивидорных услуг и предоставления грузовых вагонов, пишет газета "Коммерсант" в четверг с ссылкой на протокол совещания по углю у вице-премьера Александра Новака.
"Правительство вновь поднимает вопрос о введении ценового регулирования на рынках стивидорных услуг и предоставления вагонов. Как следует из протокола совещания по углю 5 декабря у вице-премьера Александра Новака (есть у "Ъ"), до 10 декабря ФАС, Минтрансу и Минэкономики поручено проработать "вопрос целесообразности возобновления ценового регулирования на услуги по перевалке грузов в портах и введения ценового регулирования на услуги операторов подвижного состава", - говорится в статье.
Уточняется, что ФАС и министерства не ответили на запрос издания.
Газета пишет, что на фоне низких мировых цен на уголь и роста транспортной составляющей при его поставках участники рынка пытаются добиться от транспортного сегмента льгот.
Минэнерго настаивает на высоких (139 миллиона тонн) квотах на экспорт угля на восток, возврате понижающих коэффициентов на дальние перевозки и введении скидки в 12,8% к тарифу на транспортировку в северо-западном и южном направлении. РЖД, говорится в статье, пытаются ограничить низкодоходные перевозки угля, заместив тот более дорогими грузами.
"Аренда вагонов и ставки на перевалку в портах находятся в зоне свободного ценообразования, и сложная конъюнктура внешних рынков обычно приводит к дискуссии о необходимости регулирования цен в этих сегментах. При этом в последнее время отношения операторского рынка с ОАО РЖД осложнились на фоне ухудшения ситуации с движением вагонов", - пишет "Коммерсант".