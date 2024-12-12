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Приамурье отправило первую партию сои во Вьетнам

Приамурье отправило первую партию сои во Вьетнам - 12.12.2024, ПРАЙМ

Приамурье отправило первую партию сои во Вьетнам

Предприятие Приамурья отправило первую пробную партию сои во Вьетнам, шесть контейнеров амурской продукции прибудут в город Хошимин до конца декабря, сообщает... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T07:07+0300

2024-12-12T07:07+0300

2024-12-12T07:07+0300

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Предприятие Приамурья отправило первую пробную партию сои во Вьетнам, шесть контейнеров амурской продукции прибудут в город Хошимин до конца декабря, сообщает инвестиционный портал Амурской области. "Шесть контейнеров сои ушли в качестве пробной экспортной партии из Амурской области во Вьетнам", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставка продукции стала итогом бизнес-миссии в эту страну, которая состоялась в начале октября 2024 года. Организатором деловой поездки выступил Центр поддержки экспорта Агентства Амурской области по привлечению инвестиций. Поездка показала интерес вьетнамских компаний к сое и маслу, отметили в Центре. Сначала груз по железной дороге доставят в Приморье, а затем на корабле в пункт назначения - порт города Хошимин. Туда он должен прибыть до конца декабря, уточнили в центре. "Помогаем амурским компаниям развивать экспорт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"… В данном случае софинансируем расходы по транспортировке контейнеров сои от складов предприятия в Амурской области до морского порта Владивосток. Там продукцию перегрузят на корабль и морем довезут до Вьетнама. Наряду с другими странами АТР, Вьетнам нам очень интересен в плане экспорта. Сейчас находимся в процессе налаживания деловых связей и выстраивания логистики. У нас есть еще две компании, которые участвовали в бизнес-миссии и теперь хотят попробовать экспортировать в эту страну", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра поддержки экспорта Максима Сиротина.

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бизнес, россия, амурская область, вьетнам, приамурье, атр