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Приамурье отправило первую партию сои во Вьетнам
Приамурье отправило первую партию сои во Вьетнам - 12.12.2024, ПРАЙМ
Приамурье отправило первую партию сои во Вьетнам
Предприятие Приамурья отправило первую пробную партию сои во Вьетнам, шесть контейнеров амурской продукции прибудут в город Хошимин до конца декабря, сообщает... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T07:07+0300
2024-12-12T07:07+0300
2024-12-12T07:07+0300
бизнес
экономика
россия
амурская область
вьетнам
приамурье
атр
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Предприятие Приамурья отправило первую пробную партию сои во Вьетнам, шесть контейнеров амурской продукции прибудут в город Хошимин до конца декабря, сообщает инвестиционный портал Амурской области.
"Шесть контейнеров сои ушли в качестве пробной экспортной партии из Амурской области во Вьетнам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставка продукции стала итогом бизнес-миссии в эту страну, которая состоялась в начале октября 2024 года. Организатором деловой поездки выступил Центр поддержки экспорта Агентства Амурской области по привлечению инвестиций. Поездка показала интерес вьетнамских компаний к сое и маслу, отметили в Центре.
Сначала груз по железной дороге доставят в Приморье, а затем на корабле в пункт назначения - порт города Хошимин. Туда он должен прибыть до конца декабря, уточнили в центре.
"Помогаем амурским компаниям развивать экспорт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"… В данном случае софинансируем расходы по транспортировке контейнеров сои от складов предприятия в Амурской области до морского порта Владивосток. Там продукцию перегрузят на корабль и морем довезут до Вьетнама. Наряду с другими странами АТР, Вьетнам нам очень интересен в плане экспорта. Сейчас находимся в процессе налаживания деловых связей и выстраивания логистики. У нас есть еще две компании, которые участвовали в бизнес-миссии и теперь хотят попробовать экспортировать в эту страну", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра поддержки экспорта Максима Сиротина.
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бизнес, россия, амурская область, вьетнам, приамурье, атр
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Амурская область, ВЬЕТНАМ, Приамурье, АТР
Приамурье отправило первую партию сои во Вьетнам
Предприятие Приамурья отправило первую пробную партию сои во Вьетнам
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Предприятие Приамурья отправило первую пробную партию сои во Вьетнам, шесть контейнеров амурской продукции прибудут в город Хошимин до конца декабря, сообщает инвестиционный портал Амурской области.
"Шесть контейнеров сои ушли в качестве пробной экспортной партии из Амурской области во Вьетнам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставка продукции стала итогом бизнес-миссии в эту страну, которая состоялась в начале октября 2024 года. Организатором деловой поездки выступил Центр поддержки экспорта Агентства Амурской области по привлечению инвестиций. Поездка показала интерес вьетнамских компаний к сое и маслу, отметили в Центре.
Сначала груз по железной дороге доставят в Приморье, а затем на корабле в пункт назначения - порт города Хошимин. Туда он должен прибыть до конца декабря, уточнили в центре.
"Помогаем амурским компаниям развивать экспорт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"… В данном случае софинансируем расходы по транспортировке контейнеров сои от складов предприятия в Амурской области до морского порта Владивосток. Там продукцию перегрузят на корабль и морем довезут до Вьетнама. Наряду с другими странами АТР, Вьетнам нам очень интересен в плане экспорта. Сейчас находимся в процессе налаживания деловых связей и выстраивания логистики. У нас есть еще две компании, которые участвовали в бизнес-миссии и теперь хотят попробовать экспортировать в эту страну", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра поддержки экспорта Максима Сиротина.