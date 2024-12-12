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Минфин и ЦБ разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин и ЦБ разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов
Минфин и ЦБ разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов - 12.12.2024, ПРАЙМ
Минфин и ЦБ разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов
Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающий гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке,... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T11:03+0300
2024-12-12T11:03+0300
экономика
россия
минфин
финрынок
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающий гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Выступая в Госдуме на парламентских слушаниях о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, он выразил уверенность, что иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ, первые ласточки Минфин ожидает уже в следующем году. "Для того, чтобы эти люди чувствовали себя спокойно, мы сейчас совместно с Банком России разработали проект указа президента, в котором мы планируем обеспечить такого рода гарантии для новых иностранных инвесторов, независимо от того, откуда они пришли", - сказал Моисеев. Он выразил надежду, что это поможет увеличить необходимую емкость российского финансового рынка.
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россия, минфин, финрынок
Экономика, РОССИЯ, Минфин, финрынок
11:03 12.12.2024
 
Минфин и ЦБ разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов

Минфин и ЦБ создали проект указа о гарантиях для новых иностранных инвесторов

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающий гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Выступая в Госдуме на парламентских слушаниях о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, он выразил уверенность, что иностранные инвесторы придут на финансовый рынок РФ, первые ласточки Минфин ожидает уже в следующем году.
"Для того, чтобы эти люди чувствовали себя спокойно, мы сейчас совместно с Банком России разработали проект указа президента, в котором мы планируем обеспечить такого рода гарантии для новых иностранных инвесторов, независимо от того, откуда они пришли", - сказал Моисеев.
Он выразил надежду, что это поможет увеличить необходимую емкость российского финансового рынка.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Минфин ожидает возвращение иностранных инвесторов на финрынок России
10:34
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинфинрынок
 
 
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