https://1prime.ru/20241212/protektsionizm-853523190.html

Фирмы из ЕС опасаются начала протекционистской политики в США, пишут СМИ

Фирмы из ЕС опасаются начала протекционистской политики в США, пишут СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ

Фирмы из ЕС опасаются начала протекционистской политики в США, пишут СМИ

Компании из Европейского союза увеличивают запасы товаров на складах в Соединенных Штатах перед инаугурацией выигравшего выборы президента США Дональда Трампа,... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:32+0300

2024-12-12T14:32+0300

2024-12-12T14:32+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Компании из Европейского союза увеличивают запасы товаров на складах в Соединенных Штатах перед инаугурацией выигравшего выборы президента США Дональда Трампа, сообщает немецкая газета Handelsblatt. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявлял, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. "Согласно расчетам, завезённые на склады до инаугурации (Трампа – ред.) запасы товаров должны поддерживать конкурентоспособность европейских поставщиков, по крайней мере, в течение первых месяцев", - пишет издание. Производитель запчастей для грузовиков из Нидерландов, название которого газета не приводит, предлагает американским покупателям приобрести свою продукцию со скидкой до 7% при условии, что заказ будет сделан до 20 января, дня инаугурации нового президента США. "Промышленные предприятия заявляют, что они не видели таких больших складских запасов запчастей в США с 1980-х годов… Треть наших европейских экспортеров в Соединенные Штаты сейчас делают ставку на увеличение запасов на складах в США", - приводит издание заявление генерального директора компании Customs Support Group, которая занимается консультациями по таможенным вопросам. Если Трамп действительно введет 10-процентную пошлину на товары из ЕС, объем экспорта из Германии в США может снизиться на 15%, приводит газета прогноз немецких экспертов. Ранее министры стран ЕС на заседании совета по внешней торговле Евросоюза обсудили возможные шаги на случай, если США при администрации Дональда Трампа введут пошлины на импорт европейских товаров.

https://1prime.ru/20241212/udar-853519796.html

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ес, сша, бизнес, протекционизм, дональд трамп