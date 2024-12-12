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ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 12.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 29 ноября по 6 декабря выросли на 0,3 миллиарда долларов и составили 614,4 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T16:07+0300
2024-12-12T16:07+0300
2024-12-12T16:18+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 29 ноября по 6 декабря выросли на 0,3 миллиарда долларов и составили 614,4 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 6 декабря 2024 года составили 614,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,3 миллиарда долларов США вследствие более значительного влияния положительной переоценки по сравнению с операциями со средствами ФНБ", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 29 ноября международные резервы составляли 614,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы РФ на 6 декабря составили 614,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 29 ноября по 6 декабря выросли на 0,3 миллиарда долларов и составили 614,4 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 6 декабря 2024 года составили 614,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,3 миллиарда долларов США вследствие более значительного влияния положительной переоценки по сравнению с операциями со средствами ФНБ", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 29 ноября международные резервы составляли 614,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
Минфин и ЦБ разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов