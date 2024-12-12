https://1prime.ru/20241212/rodina-853534570.html

Украина конфисковала комплектующие детали российской компании "Родина"

Украина конфисковала комплектующие детали российской компании "Родина" - 12.12.2024, ПРАЙМ

Украина конфисковала комплектующие детали российской компании "Родина"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил конфисковать комплектующие систем управления полетами российской компании "Родина". Об этом сообщил... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T20:26+0300

2024-12-12T20:26+0300

2024-12-12T20:26+0300

россия

украина

комплектующие

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил конфисковать комплектующие систем управления полетами российской компании "Родина". Об этом сообщил Минюст Украины. Научно-производственное объединение "Родина" занимается разработкой и производством высокоточных авиационных систем управления для гражданской и военной промышленности с 1936 года. Из опубликованного на сайте Минюста Украины сообщения следует, что Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска министерства к открытому акционерному обществу Научно-производственное объединение "Родина" "о применении санкции, предусмотренной ... (законом) Украины "О санкциях". Отмечается, что решением суда взыскано в доход Украины комплекты рулевых агрегатов систем управления полетом. В министерстве отметили, что основанием для иска стало то, что "Родина" является одним ведущих российских предприятий в авиационном агрегатостроении. Ответчик или третье лицо могут подать апелляционную жалобу в течение пяти дней с момента опубликования текста решения на сайте ВАКС, заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20241212/fitso-853516296.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, комплектующие