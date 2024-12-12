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Украина конфисковала комплектующие детали российской компании "Родина" - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Украина конфисковала комплектующие детали российской компании "Родина"
Украина конфисковала комплектующие детали российской компании "Родина" - 12.12.2024, ПРАЙМ
Украина конфисковала комплектующие детали российской компании "Родина"
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил конфисковать комплектующие систем управления полетами российской компании "Родина". Об этом сообщил... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T20:26+0300
2024-12-12T20:26+0300
россия
украина
комплектующие
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил конфисковать комплектующие систем управления полетами российской компании "Родина". Об этом сообщил Минюст Украины. Научно-производственное объединение "Родина" занимается разработкой и производством высокоточных авиационных систем управления для гражданской и военной промышленности с 1936 года. Из опубликованного на сайте Минюста Украины сообщения следует, что Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска министерства к открытому акционерному обществу Научно-производственное объединение "Родина" "о применении санкции, предусмотренной ... (законом) Украины "О санкциях". Отмечается, что решением суда взыскано в доход Украины комплекты рулевых агрегатов систем управления полетом. В министерстве отметили, что основанием для иска стало то, что "Родина" является одним ведущих российских предприятий в авиационном агрегатостроении. Ответчик или третье лицо могут подать апелляционную жалобу в течение пяти дней с момента опубликования текста решения на сайте ВАКС, заключили в ведомстве.
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россия, украина, комплектующие
РОССИЯ, УКРАИНА, Комплектующие
20:26 12.12.2024
 
Украина конфисковала комплектующие детали российской компании "Родина"

Украина конфисковала комплектующие систем управления полетами компании "Родина"

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил конфисковать комплектующие систем управления полетами российской компании "Родина". Об этом сообщил Минюст Украины.
Научно-производственное объединение "Родина" занимается разработкой и производством высокоточных авиационных систем управления для гражданской и военной промышленности с 1936 года.
Из опубликованного на сайте Минюста Украины сообщения следует, что Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска министерства к открытому акционерному обществу Научно-производственное объединение "Родина" "о применении санкции, предусмотренной ... (законом) Украины "О санкциях".
Отмечается, что решением суда взыскано в доход Украины комплекты рулевых агрегатов систем управления полетом. В министерстве отметили, что основанием для иска стало то, что "Родина" является одним ведущих российских предприятий в авиационном агрегатостроении.
Ответчик или третье лицо могут подать апелляционную жалобу в течение пяти дней с момента опубликования текста решения на сайте ВАКС, заключили в ведомстве.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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11:33
 
РОССИЯУКРАИНАКомплектующие
 
 
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