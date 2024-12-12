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В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН
В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН
Российские авиакомпании по-прежнему заинтересованы в рынке воздушных услуг Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T23:17+0300
2024-12-12T23:17+0300
россия
оон
росавиация
авиаперевозки
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по-прежнему заинтересованы в рынке воздушных услуг Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на переговорах с ООН. Десятые ежегодные авиационные переговоры провели в четверг представители Росавиации и ООН. На онлайн-встрече от России присутствовал Ядров, от ООН - заместитель генерального секретаря по оперативной поддержке Атул Кхаре. "Российские авиакомпании остаются заинтересованными в рынке воздушных услуг ООН и участие в тендерах — лишь вопрос времени после того как все формальности будут урегулированы", - подчеркнул глава Росавиации. ﻿﻿Ядров и Кхаре обсудили нынешнее сотрудничество в вопросе воздушных перевозок, включая статус значительной обеспокоенности в области безопасности полётов, присвоенный Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в 2022 году. Федеральное агентство воздушного транспорта и представители ООН договорились продолжить регулярные консультации.
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россия, оон, росавиация, авиаперевозки
РОССИЯ, ООН, Росавиация, авиаперевозки
23:17 12.12.2024
 
В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН

Росавиация: авиакомпании из РФ заинтересованы в рынке воздушных услуг ООН

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по-прежнему заинтересованы в рынке воздушных услуг Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на переговорах с ООН.
Десятые ежегодные авиационные переговоры провели в четверг представители Росавиации и ООН. На онлайн-встрече от России присутствовал Ядров, от ООН - заместитель генерального секретаря по оперативной поддержке Атул Кхаре.
"Российские авиакомпании остаются заинтересованными в рынке воздушных услуг ООН и участие в тендерах — лишь вопрос времени после того как все формальности будут урегулированы", - подчеркнул глава Росавиации.
﻿﻿Ядров и Кхаре обсудили нынешнее сотрудничество в вопросе воздушных перевозок, включая статус значительной обеспокоенности в области безопасности полётов, присвоенный Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в 2022 году.
Федеральное агентство воздушного транспорта и представители ООН договорились продолжить регулярные консультации.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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19:51
 
РОССИЯООНРосавиацияавиаперевозки
 
 
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