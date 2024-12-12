https://1prime.ru/20241212/rosaviatsiya-853537004.html
В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН
В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН
Российские авиакомпании по-прежнему заинтересованы в рынке воздушных услуг Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T23:17+0300
2024-12-12T23:17+0300
2024-12-12T23:17+0300
россия
оон
росавиация
авиаперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по-прежнему заинтересованы в рынке воздушных услуг Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на переговорах с ООН. Десятые ежегодные авиационные переговоры провели в четверг представители Росавиации и ООН. На онлайн-встрече от России присутствовал Ядров, от ООН - заместитель генерального секретаря по оперативной поддержке Атул Кхаре. "Российские авиакомпании остаются заинтересованными в рынке воздушных услуг ООН и участие в тендерах — лишь вопрос времени после того как все формальности будут урегулированы", - подчеркнул глава Росавиации. Ядров и Кхаре обсудили нынешнее сотрудничество в вопросе воздушных перевозок, включая статус значительной обеспокоенности в области безопасности полётов, присвоенный Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в 2022 году. Федеральное агентство воздушного транспорта и представители ООН договорились продолжить регулярные консультации.
https://1prime.ru/20241212/otkaz-853533606.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, росавиация, авиаперевозки
РОССИЯ, ООН, Росавиация, авиаперевозки
В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН
Росавиация: авиакомпании из РФ заинтересованы в рынке воздушных услуг ООН
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по-прежнему заинтересованы в рынке воздушных услуг Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на переговорах с ООН.
Десятые ежегодные авиационные переговоры провели в четверг представители Росавиации и ООН. На онлайн-встрече от России присутствовал Ядров, от ООН - заместитель генерального секретаря по оперативной поддержке Атул Кхаре.
"Российские авиакомпании остаются заинтересованными в рынке воздушных услуг ООН и участие в тендерах — лишь вопрос времени после того как все формальности будут урегулированы", - подчеркнул глава Росавиации.
Ядров и Кхаре обсудили нынешнее сотрудничество в вопросе воздушных перевозок, включая статус значительной обеспокоенности в области безопасности полётов, присвоенный Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в 2022 году.
Федеральное агентство воздушного транспорта и представители ООН договорились продолжить регулярные консультации.
США продлили отказ в экспортных привилегиях авиакомпаниям Nordwind и S7