https://1prime.ru/20241212/rosaviatsiya-853537004.html

В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН

В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Росавиации отметили интерес компаний из РФ к рынку воздушных услуг ООН

Российские авиакомпании по-прежнему заинтересованы в рынке воздушных услуг Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T23:17+0300

2024-12-12T23:17+0300

2024-12-12T23:17+0300

россия

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росавиация

авиаперевозки

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по-прежнему заинтересованы в рынке воздушных услуг Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на переговорах с ООН. Десятые ежегодные авиационные переговоры провели в четверг представители Росавиации и ООН. На онлайн-встрече от России присутствовал Ядров, от ООН - заместитель генерального секретаря по оперативной поддержке Атул Кхаре. "Российские авиакомпании остаются заинтересованными в рынке воздушных услуг ООН и участие в тендерах — лишь вопрос времени после того как все формальности будут урегулированы", - подчеркнул глава Росавиации. ﻿﻿Ядров и Кхаре обсудили нынешнее сотрудничество в вопросе воздушных перевозок, включая статус значительной обеспокоенности в области безопасности полётов, присвоенный Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в 2022 году. Федеральное агентство воздушного транспорта и представители ООН договорились продолжить регулярные консультации.

https://1prime.ru/20241212/otkaz-853533606.html

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россия, оон, росавиация, авиаперевозки