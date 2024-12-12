https://1prime.ru/20241212/rossija-853507216.html

В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива

В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива - 12.12.2024, ПРАЙМ

В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива

Российский экологический оператор разработал ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов для металлургической и цементной промышленностей,... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T00:27+0300

2024-12-12T00:27+0300

2024-12-12T00:27+0300

энергетика

газ

москва

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853507216.jpg?1733952434

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский экологический оператор разработал ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов для металлургической и цементной промышленностей, сообщили в пресс-службе компании. "Росстандарт утвердил ГОСТы по ресурсосбережению, регулирующие производство альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов для металлургической и для цементной промышленностей. Новые стандарты расширили существующую серию стандартов в области обращения с различными видами отходов, направленную на достижение показателей национального проекта "Экология", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. В компании уточнили, что ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для металлургической промышленности. Технические условия" рассматривает использование остатков отсортированных твердых коммунальных отходов для производства из них альтернативного топлива и предполагает использовать их в металлургической промышленности. По данным РЭО, ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для цементной промышленности. Технические условия" устанавливает требования к альтернативному топливу, изготовленному из неопасных отходов, цементные предприятия смогут применять его на добровольной основе в цементных печах как "мокрого", так и "сухого" способа производства.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, москва, росстандарт