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В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива
В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива - 12.12.2024, ПРАЙМ
В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива
Российский экологический оператор разработал ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов для металлургической и цементной промышленностей,... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T00:27+0300
2024-12-12T00:27+0300
энергетика
газ
москва
росстандарт
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский экологический оператор разработал ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов для металлургической и цементной промышленностей, сообщили в пресс-службе компании. "Росстандарт утвердил ГОСТы по ресурсосбережению, регулирующие производство альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов для металлургической и для цементной промышленностей. Новые стандарты расширили существующую серию стандартов в области обращения с различными видами отходов, направленную на достижение показателей национального проекта "Экология", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. В компании уточнили, что ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для металлургической промышленности. Технические условия" рассматривает использование остатков отсортированных твердых коммунальных отходов для производства из них альтернативного топлива и предполагает использовать их в металлургической промышленности. По данным РЭО, ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для цементной промышленности. Технические условия" устанавливает требования к альтернативному топливу, изготовленному из неопасных отходов, цементные предприятия смогут применять его на добровольной основе в цементных печах как "мокрого", так и "сухого" способа производства.
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газ, москва, росстандарт
Энергетика, Газ, МОСКВА, Росстандарт
00:27 12.12.2024
 
В России разработали ГОСТы по производству альтернативного топлива

РЭО разработало ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский экологический оператор разработал ГОСТы по производству альтернативного топлива из бытовых отходов для металлургической и цементной промышленностей, сообщили в пресс-службе компании.
"Росстандарт утвердил ГОСТы по ресурсосбережению, регулирующие производство альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов для металлургической и для цементной промышленностей. Новые стандарты расширили существующую серию стандартов в области обращения с различными видами отходов, направленную на достижение показателей национального проекта "Экология", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
В компании уточнили, что ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для металлургической промышленности. Технические условия" рассматривает использование остатков отсортированных твердых коммунальных отходов для производства из них альтернативного топлива и предполагает использовать их в металлургической промышленности.
По данным РЭО, ГОСТ "Ресурсосбережение. Альтернативное топливо из твердых коммунальных отходов для цементной промышленности. Технические условия" устанавливает требования к альтернативному топливу, изготовленному из неопасных отходов, цементные предприятия смогут применять его на добровольной основе в цементных печах как "мокрого", так и "сухого" способа производства.
 
ЭнергетикаГазМОСКВАРосстандарт
 
 
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