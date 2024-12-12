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Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко
Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко - 12.12.2024, ПРАЙМ
Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко
Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко и вышла на первое место осенью этого года, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Федеральный центр оценки... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T03:27+0300
2024-12-12T03:27+0300
2024-12-12T03:27+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
марокко
франция
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко и вышла на первое место осенью этого года, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) Руслан Хасанов.
"В последние месяцы тенденция на изменение лидеров по поставкам зерновых в Марокко становится все более очевидной. Если еще в июне-августе этого года страна импортировала около 1,5 миллиона тонн пшеницы, из которых основной объем приходился на пшеницу французского происхождения, то уже в сентябре российская пшеница вышла на первое место", - рассказал Хасанов.
Он уточнил, что в сентябре Франции не было в списке поставщиков пшеницы в королевство. Кроме того, Аргентина также не поставляла пшеницу в Марокко в сентябре, а импорт королевством пшеницы из Канады сократился на 22%.
"Если смотреть по сельхозгоду, то Марокко на данный момент уже занимает 8-ю строчку в рейтинге стран-импортеров российской пшеницы (780 тысяч тонн). Активные темпы роста экспорта российской продукции указывают на перспективность марокканского рынка для наших поставщиков", - объяснил директор центра.
Северная Африка, население которой выросло с 69 миллионов в 2000 году до 97 миллионов в нынешнем, нуждается во все больших количествах пшеницы. При этом Марокко, на долю которого приходится большинство выращиваемой в регионе пшеницы, третий год подряд страдает от засухи.
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сельское хозяйство, россия, марокко, франция, москва
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, МАРОККО, ФРАНЦИЯ, МОСКВА
Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко
ЦОК АПК: Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко осенью
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко и вышла на первое место осенью этого года, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) Руслан Хасанов.
"В последние месяцы тенденция на изменение лидеров по поставкам зерновых в Марокко становится все более очевидной. Если еще в июне-августе этого года страна импортировала около 1,5 миллиона тонн пшеницы, из которых основной объем приходился на пшеницу французского происхождения, то уже в сентябре российская пшеница вышла на первое место", - рассказал Хасанов.
Он уточнил, что в сентябре Франции не было в списке поставщиков пшеницы в королевство. Кроме того, Аргентина также не поставляла пшеницу в Марокко в сентябре, а импорт королевством пшеницы из Канады сократился на 22%.
"Если смотреть по сельхозгоду, то Марокко на данный момент уже занимает 8-ю строчку в рейтинге стран-импортеров российской пшеницы (780 тысяч тонн). Активные темпы роста экспорта российской продукции указывают на перспективность марокканского рынка для наших поставщиков", - объяснил директор центра.
Северная Африка, население которой выросло с 69 миллионов в 2000 году до 97 миллионов в нынешнем, нуждается во все больших количествах пшеницы. При этом Марокко, на долю которого приходится большинство выращиваемой в регионе пшеницы, третий год подряд страдает от засухи.