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Россияне в ноябре брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Россияне в ноябре брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей
Россияне в ноябре брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - 12.12.2024, ПРАЙМ
Россияне в ноябре брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей
Россияне в ноябре в среднем брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - это минимум за последние семь лет, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T04:15+0300
2024-12-12T04:15+0300
банки
финансы
экономика
москва
"скоринг бюро"
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россияне в ноябре в среднем брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - это минимум за последние семь лет, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Банки начали сокращать средний размер кредита в июле, когда ЦБ впервые в этом году поднял ключевую ставку. С тех пор показатель все время уменьшался. В ноябре он упал до 132,4 тысячи рублей. "Такой показатель в последний раз встречался во втором квартале 2017 года - после этого периода россияне всегда занимали в банках больше", - прокомментировали в бюро кредитных историй. При этом в прошлом месяце показатель уменьшился сразу на 13,4% по сравнению с октябрем - это стало максимальным месячным падением с марта 2022 года. Среди причин сокращения в бюро назвали рекордную ключевую ставку ЦБ, которая в конце октября была повышена до 21%, а также ужесточение регулирования. Осенью Банк России ужесточил ряд ограничений на выдачу необеспеченных потребкредитов.
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40
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банки, финансы, москва, "скоринг бюро"
Банки, Финансы, Экономика, МОСКВА, "Скоринг бюро"
04:15 12.12.2024
 
Россияне в ноябре брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей

"Скоринг бюро": россияне в ноябре брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россияне в ноябре в среднем брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - это минимум за последние семь лет, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Банки начали сокращать средний размер кредита в июле, когда ЦБ впервые в этом году поднял ключевую ставку. С тех пор показатель все время уменьшался.
В ноябре он упал до 132,4 тысячи рублей. "Такой показатель в последний раз встречался во втором квартале 2017 года - после этого периода россияне всегда занимали в банках больше", - прокомментировали в бюро кредитных историй.
При этом в прошлом месяце показатель уменьшился сразу на 13,4% по сравнению с октябрем - это стало максимальным месячным падением с марта 2022 года.
Среди причин сокращения в бюро назвали рекордную ключевую ставку ЦБ, которая в конце октября была повышена до 21%, а также ужесточение регулирования. Осенью Банк России ужесточил ряд ограничений на выдачу необеспеченных потребкредитов.
 
ЭкономикаБанкиФинансыМОСКВА"Скоринг бюро"
 
 
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