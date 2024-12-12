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Россияне назвали профессиональную цель на 2025 год

Россияне назвали профессиональную цель на 2025 год - 12.12.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали профессиональную цель на 2025 год

Мужчины в России вдвое чаще женщин называют в качестве профессиональной цели на 2025 год рост доходов, следует из опроса SuperJob для РИА Новости. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T05:45+0300

2024-12-12T05:45+0300

2024-12-12T05:45+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мужчины в России вдвое чаще женщин называют в качестве профессиональной цели на 2025 год рост доходов, следует из опроса SuperJob для РИА Новости. "Повышение дохода в качестве главной цели мужчины называют почти в два раза чаще, чем женщины (21% и 11% соответственно). Кроме того, представители сильного пола чаще делают ставку на карьерный рост (16% против 12% среди женщин) и развитие собственного бизнеса (5% против 3%). Женщины же отдают предпочтение профессиональному обучению (18% против 11% среди мужчин)", - подсчитали авторы исследования. Каковы основные профессиональные цели россиян на 2025 год? Аналитики выяснили, что 16% намерены увеличить свой доход, 14% планируют повысить квалификацию или пройти курсы, еще столько же мечтают о карьерном росте. 7% заинтересованы в углублении знаний в рамках своей текущей профессии. 4% хотят открыть свой бизнес или расширить уже свое существующее дело. По 1% опрошенных нацелены на выполнение планов или успешное завершение проектов, прохождение профессиональной аттестации, написание диссертации. Среди других целей - автоматизация бизнес-процессов компании, поиск новых проектов, оптимизация работы, участие в конференциях, наведение порядка в документации и прочее. При этом каждый четвертый признался, что у него нет конкретных профессиональных целей на будущий год - он уже всего добился или собирается "просто хорошо работать, как, впрочем, и все предыдущие годы". По сравнению с прошлым годом, россияне стали чуть чаще стремиться к повышению профессионализма и зарплаты. Желание обучаться новому несколько снизилось, очевидно, это связано с тем, что в 2024 году работодатели чаще организовывали обучение персонала. Исследование проводилось с 2 ноября по 11 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество