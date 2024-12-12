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Рубль продолжает оборону - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/rubl-853512805.html
Рубль продолжает оборону
Рубль продолжает оборону - 12.12.2024, ПРАЙМ
Рубль продолжает оборону
В ноябре 2024 года рубль ослаб на фоне нового витка санкций со стороны США, что привело к росту волатильности на валютном рынке и затруднениям в получении... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T09:25+0300
2024-12-12T09:25+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В ноябре 2024 года рубль ослаб на фоне нового витка санкций со стороны США, что привело к росту волатильности на валютном рынке и затруднениям в получении экспортной выручки. Крупнейшие российские экспортеры снизили объемы чистых продаж иностранной валюты на 23%, что создало дополнительное напряжение на рынке.Чтобы остановить текущее ослабление рубля (в ноябре курс нацвалюты снизился более чем на 10% к доллару), Центральный банк России предпринимает меры для стабилизации ситуации, включая приостановку покупок иностранной валюты. Также очень высока вероятность нового повышения ключевой ставки 20 декабря, во время очередного заседания банковского регулятора.Однако выйти из текущих диапазонов рублю будет довольно сложно. По крайне мере, до указанного выше заседания ЦБРФ. Сейчас по основным валютам торговыми ориентирами являются следующие зоны: 105-115 рублей за доллар, 111-121 рублей за а евро и 14.60-15.90 рублей за юань.На нефтяном рынке наметился неплохой восходящий тренд на фоне оптимизма, вызванного обещаниям китайских властей по стимулированию экономики в следующем году. Это также может положительно сказаться на российской экономике и курсе рубля в будущем, поскольку бюджет страны по-прежнему чувствителен к колебаниям котировок "черного золота."Но и здесь сложно обойтись без частицы "но": в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном 11 декабря отмечается, что картель снизил прогноз по спросу на нефть в 2024 году на 210 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидается, что спрос составит 1,6 млн баррелей в сутки. В то же время организация повысила прогноз по увеличению предложения нефти от стран вне ОПЕК на 2024 год до 1,3 млн баррелей в сутки, увеличив предыдущую оценку с 1,2 млн баррелей в сутки. В среднесрочной перспективе это может послужить медвежьим триггером для нефтяных цен. Пока "рабочим диапазоном" служат отметки 71-75 долларов за баррель марки Brent.
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Олег Калманович
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:25 12.12.2024
 

Рубль продолжает оборону

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В ноябре 2024 года рубль ослаб на фоне нового витка санкций со стороны США, что привело к росту волатильности на валютном рынке и затруднениям в получении экспортной выручки. Крупнейшие российские экспортеры снизили объемы чистых продаж иностранной валюты на 23%, что создало дополнительное напряжение на рынке.
Чтобы остановить текущее ослабление рубля (в ноябре курс нацвалюты снизился более чем на 10% к доллару), Центральный банк России предпринимает меры для стабилизации ситуации, включая приостановку покупок иностранной валюты. Также очень высока вероятность нового повышения ключевой ставки 20 декабря, во время очередного заседания банковского регулятора.
Однако выйти из текущих диапазонов рублю будет довольно сложно. По крайне мере, до указанного выше заседания ЦБРФ. Сейчас по основным валютам торговыми ориентирами являются следующие зоны: 105-115 рублей за доллар, 111-121 рублей за а евро и 14.60-15.90 рублей за юань.
На нефтяном рынке наметился неплохой восходящий тренд на фоне оптимизма, вызванного обещаниям китайских властей по стимулированию экономики в следующем году. Это также может положительно сказаться на российской экономике и курсе рубля в будущем, поскольку бюджет страны по-прежнему чувствителен к колебаниям котировок "черного золота."
Но и здесь сложно обойтись без частицы "но": в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном 11 декабря отмечается, что картель снизил прогноз по спросу на нефть в 2024 году на 210 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидается, что спрос составит 1,6 млн баррелей в сутки. В то же время организация повысила прогноз по увеличению предложения нефти от стран вне ОПЕК на 2024 год до 1,3 млн баррелей в сутки, увеличив предыдущую оценку с 1,2 млн баррелей в сутки. В среднесрочной перспективе это может послужить медвежьим триггером для нефтяных цен. Пока "рабочим диапазоном" служат отметки 71-75 долларов за баррель марки Brent.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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