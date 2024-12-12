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Рябков назвал членство Украины в НАТО категорически неприемлемым для России

Рябков назвал членство Украины в НАТО категорически неприемлемым для России - 12.12.2024, ПРАЙМ

Рябков назвал членство Украины в НАТО категорически неприемлемым для России

Присоединение Киева к Евросоюзу и НАТО является категорически неприемлемым для России. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T13:25+0300

2024-12-12T13:25+0300

2024-12-12T13:25+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Присоединение Киева к Евросоюзу и НАТО является категорически неприемлемым для России. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Членство Украины в НАТО для нас категорически неприемлемо. И втягивание Украины в НАТО было одной из главных причин начала специальной военной операции", - заявил дипломат.Рябков также добавил, что Россия не может позволить приближение враждебного блока к своим границам, особенно когда речь идет о стране, население которой имеет исторические связи с Россией и где проживает большое количество русскоязычных граждан.Ранее глава государства Владимир Путин также отметил, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, что стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

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