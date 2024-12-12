На рынке акций отработан "паттерн среды"

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду днем в моменте прокалывал 2500 п., а закрытие на вечерке было уже выше 2535 п., со дна это +1,5%. Вчерашняя идея такого разворота полностью оправдалась. При этом инфляция вновь ускорилась, а ЕС и США опять угрожали санкциями.Причина роста рынка при таких негативных вводных кроется в принципе "от обратного" — ранее рынок падал на ожиданиях, а по факту выхода мрачной статистики и новостей о рестрикциях закономерно отскочил. Технически имеем обнадеживающий сигнал — бенчмарк после выкупа глубокой просадки сегодня может быть еще выше, к 2550 п.Лучше рынка — ИТ-акции Группы Позитив (+3%). На фоне восстановления широкого рынка высокотехнологичные бумаги обычно растут сильнее. Курс закрепился выше 2000 руб., далее ориентир к 2100 руб.Рубль потерял 3% против внебиржевого доллара, просел свыше 2% относительно евро, а биржевой юань подорожал на 1,7%, до 13,93. Тем не менее данное ослабление рубля рассматриваем как коррекцию после отвесного падения инвалют с пиков ноября до 14%, и вскоре отскок инвалют может завершиться. На фоне настройки механизмов расчетов за экспорт вероятность повторения многолетних минимумов в рубле, что были недавно на осенней панике, низкая.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду днем в моменте прокалывал 2500 п., а закрытие на вечерке было уже выше 2535 п., со дна это +1,5%. Вчерашняя идея такого разворота полностью оправдалась. При этом инфляция вновь ускорилась, а ЕС и США опять угрожали санкциями.
Причина роста рынка при таких негативных вводных кроется в принципе "от обратного" — ранее рынок падал на ожиданиях, а по факту выхода мрачной статистики и новостей о рестрикциях закономерно отскочил. Технически имеем обнадеживающий сигнал — бенчмарк после выкупа глубокой просадки сегодня может быть еще выше, к 2550 п.
Лучше рынка — ИТ-акции Группы Позитив (+3%). На фоне восстановления широкого рынка высокотехнологичные бумаги обычно растут сильнее. Курс закрепился выше 2000 руб., далее ориентир к 2100 руб.
Рубль потерял 3% против внебиржевого доллара, просел свыше 2% относительно евро, а биржевой юань подорожал на 1,7%, до 13,93. Тем не менее данное ослабление рубля рассматриваем как коррекцию после отвесного падения инвалют с пиков ноября до 14%, и вскоре отскок инвалют может завершиться. На фоне настройки механизмов расчетов за экспорт вероятность повторения многолетних минимумов в рубле, что были недавно на осенней панике, низкая.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.