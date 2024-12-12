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Российский рынок акций растет в начале торгов четверга

Российский рынок акций растет в начале торгов четверга - 12.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгов четверга

Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается, следует из данных Московской биржи. | 12.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышается на 0,74%, до 2531,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – снижается на 0,47%, до 828,32 пункта.

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российский рынок акций