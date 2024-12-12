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Российский рынок акций снизился на 0,79%

Российский рынок акций снизился на 0,79% - 12.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,79%

Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,79%, следует из данных Московской биржи. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T18:56+0300

2024-12-12T18:56+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,79%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,79%, до 2 492,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,24%, до 830,24 пункта, долларовый РТС - на 1,44%, до 755,39 пункта.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс