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Российский рынок акций снизился на 0,79% - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/rynok-853532206.html
Российский рынок акций снизился на 0,79%
Российский рынок акций снизился на 0,79% - 12.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,79%
Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,79%, следует из данных Московской биржи. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T18:56+0300
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экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,79%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,79%, до 2 492,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,24%, до 830,24 пункта, долларовый РТС - на 1,44%, до 755,39 пункта.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
18:56 12.12.2024
 
Российский рынок акций снизился на 0,79%

Российский рынок акций по индексу Мосбиржи снизился на 0,79%, до 2 492,63 пункта

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,79%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,79%, до 2 492,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,24%, до 830,24 пункта, долларовый РТС - на 1,44%, до 755,39 пункта.
Евро и доллар
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 декабря
17:47
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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