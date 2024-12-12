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Российский рынок акций завершил торги потерей позиций - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/rynok-853532707.html
Российский рынок акций завершил торги потерей позиций
Российский рынок акций завершил торги потерей позиций - 12.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги потерей позиций
Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, несмотря на рост в первой половине дня, следует из данных Московской биржи. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T19:18+0300
2024-12-12T19:18+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, несмотря на рост в первой половине дня, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,79%, до 2 492,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,24%, до 830,24 пункта, долларовый РТС - на 1,44%, до 755,39 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дешевеет на 1,16%, до 72,67 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня начинал день на положительной территории, но во второй половине дня инициативу перехватили продавцы. Бенчмарк в очередной раз отметился ниже важного уровня 2500 пунктов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Давление оказывают риски монетарного характера – последние данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции, и это, безусловно, примет в расчет ЦБ перед решением по ключевой ставке на будущей неделе, отметил эксперт. "В ожидании повышения ключевой ставки 20 декабря и сохранения жесткой ДКП на длительную перспективу инициативу на российском рынке удерживают "медведи". В то же время позитивные корпоративные новости, прежде всего от "голубых фишек", препятствуют глубокому падению котировок", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Рынок акций по итогам торговой сессии четверга теряет позиции, несмотря на попытки в течение дня выйти в плюс. Укрепление рубля и снижение нефти внесли свои коррективы в динамику широкого рынка акций", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости – расписки Ozon (-5,04%), акции "Русснефти" (-4,4%), "Вуш холдинга" (-4,07%), "Эн+ Груп" (-3,86%), "Русала" (-3,65%), ДВМП (-3,59%), "Норникеля" (-3,46%). Одними из немногих бумаг, продемонстрировавших рост по итогам основной серии, были акции "Лензолота" (+4,85%). ПРОГНОЗЫ "В конце недели в фокусе внимания останутся сырьевые цены, геополитика, динамика курса рубля. Приближение выходных может снижать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 декабря – 2475-2575 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2450-2550 пунктов.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:18 12.12.2024
 
Российский рынок акций завершил торги потерей позиций

Российский рынок акций снизился в четверг на фоне рисков монетарного характера

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, несмотря на рост в первой половине дня, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,79%, до 2 492,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,24%, до 830,24 пункта, долларовый РТС - на 1,44%, до 755,39 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дешевеет на 1,16%, до 72,67 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня начинал день на положительной территории, но во второй половине дня инициативу перехватили продавцы. Бенчмарк в очередной раз отметился ниже важного уровня 2500 пунктов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Давление оказывают риски монетарного характера – последние данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции, и это, безусловно, примет в расчет ЦБ перед решением по ключевой ставке на будущей неделе, отметил эксперт.
"В ожидании повышения ключевой ставки 20 декабря и сохранения жесткой ДКП на длительную перспективу инициативу на российском рынке удерживают "медведи". В то же время позитивные корпоративные новости, прежде всего от "голубых фишек", препятствуют глубокому падению котировок", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Рынок акций по итогам торговой сессии четверга теряет позиции, несмотря на попытки в течение дня выйти в плюс. Укрепление рубля и снижение нефти внесли свои коррективы в динамику широкого рынка акций", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах снижения стоимости – расписки Ozon (-5,04%), акции "Русснефти" (-4,4%), "Вуш холдинга" (-4,07%), "Эн+ Груп" (-3,86%), "Русала" (-3,65%), ДВМП (-3,59%), "Норникеля" (-3,46%).
Одними из немногих бумаг, продемонстрировавших рост по итогам основной серии, были акции "Лензолота" (+4,85%).

ПРОГНОЗЫ

"В конце недели в фокусе внимания останутся сырьевые цены, геополитика, динамика курса рубля. Приближение выходных может снижать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 декабря – 2475-2575 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2450-2550 пунктов.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Рост цен на золото замедлится в 2025 году, считают в WGC
18:40
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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