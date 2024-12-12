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Генсек НАТО призвал альянс укреплять оборону - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО призвал альянс укреплять оборону
Генсек НАТО призвал альянс укреплять оборону - 12.12.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал альянс укреплять оборону
На данный момент угроза со стороны России кому-либо из стран-членов НАТО отсутствует, но альянс должен продолжать работу над укреплением своей... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:36+0300
2024-12-12T17:36+0300
политика
нато
россия
марк рютте
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На данный момент угроза со стороны России кому-либо из стран-членов НАТО отсутствует, но альянс должен продолжать работу над укреплением своей обороноспособности. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте в ходе конференции в Брюсселе."Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса", - заявил глава объединения.Рютте также подчеркнул, что российская сторона значительно усилила свой оборонно-промышленный комплекс, так как якобы ведет подготовку "к длительному противостоянию не только с Украиной, но и с западными государствами", резюмировал Рютте.
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нато, россия, марк рютте
Политика, НАТО, РОССИЯ, Марк Рютте
17:36 12.12.2024
 
Генсек НАТО призвал альянс укреплять оборону

Рютте заявил, что не видит угрозы для НАТО, но призвал укреплять оборону

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На данный момент угроза со стороны России кому-либо из стран-членов НАТО отсутствует, но альянс должен продолжать работу над укреплением своей обороноспособности. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте в ходе конференции в Брюсселе.
"Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса", - заявил глава объединения.
Рютте также подчеркнул, что российская сторона значительно усилила свой оборонно-промышленный комплекс, так как якобы ведет подготовку "к длительному противостоянию не только с Украиной, но и с западными государствами", резюмировал Рютте.
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ПолитикаНАТОРОССИЯМарк Рютте
 
 
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