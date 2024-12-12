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Генсек НАТО призвал альянс укреплять оборону

Генсек НАТО призвал альянс укреплять оборону - 12.12.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО призвал альянс укреплять оборону

На данный момент угроза со стороны России кому-либо из стран-членов НАТО отсутствует, но альянс должен продолжать работу над укреплением своей... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T17:36+0300

2024-12-12T17:36+0300

2024-12-12T17:36+0300

политика

нато

россия

марк рютте

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На данный момент угроза со стороны России кому-либо из стран-членов НАТО отсутствует, но альянс должен продолжать работу над укреплением своей обороноспособности. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте в ходе конференции в Брюсселе."Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса", - заявил глава объединения.Рютте также подчеркнул, что российская сторона значительно усилила свой оборонно-промышленный комплекс, так как якобы ведет подготовку "к длительному противостоянию не только с Украиной, но и с западными государствами", резюмировал Рютте.

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нато, россия, марк рютте