https://1prime.ru/20241212/rzhd-853524211.html
РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем
РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем - 12.12.2024, ПРАЙМ
РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем
РЖД в ближайшее время сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем, сообщил замначальника департамента пассажирских перевозок компании... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:06+0300
2024-12-12T15:06+0300
2024-12-12T15:06+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. РЖД в ближайшее время сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем, сообщил замначальника департамента пассажирских перевозок компании Павел Ефремов. Он напомнил, что на сайте РЖД в разделе услуги и сервисы можно найти информацию о перевозках питомцев и дополнительно посмотреть условия провоза животного. "Но мы сегодня очень плотно заняты разработкой, думаю в ближайшее время выпустим, отдельного раздела на сайте, он будет называться путешествие с питомцем", - сказал Ефремов на "Пассажирском форуме PRO//Движение". Он пояснил, что в этом разделе будет более просто и подробно подана информация о путешествии в поезде с питомцем. Там будут видеоинструкции, видеоролики и будет рассказано, как оформить билет, провозить то или иное домашнее животное в вагоне и т.д.
https://1prime.ru/20241212/poezd-853517369.html
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ржд, билеты, путешествия
РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем
Ефремов: РЖД сделают на сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. РЖД в ближайшее время сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем, сообщил замначальника департамента пассажирских перевозок компании Павел Ефремов.
Он напомнил, что на сайте РЖД в разделе услуги и сервисы можно найти информацию о перевозках питомцев и дополнительно посмотреть условия провоза животного.
"Но мы сегодня очень плотно заняты разработкой, думаю в ближайшее время выпустим, отдельного раздела на сайте, он будет называться путешествие с питомцем", - сказал Ефремов на "Пассажирском форуме PRO//Движение".
Он пояснил, что в этом разделе будет более просто и подробно подана информация о путешествии в поезде с питомцем. Там будут видеоинструкции, видеоролики и будет рассказано, как оформить билет, провозить то или иное домашнее животное в вагоне и т.д.
Билеты на поезда РЖД начнут продавать на Wildberries