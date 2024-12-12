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РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем - 12.12.2024, ПРАЙМ
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РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем
РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем - 12.12.2024, ПРАЙМ
РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем
РЖД в ближайшее время сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем, сообщил замначальника департамента пассажирских перевозок компании... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:06+0300
2024-12-12T15:06+0300
ржд
билеты
путешествия
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. РЖД в ближайшее время сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем, сообщил замначальника департамента пассажирских перевозок компании Павел Ефремов. Он напомнил, что на сайте РЖД в разделе услуги и сервисы можно найти информацию о перевозках питомцев и дополнительно посмотреть условия провоза животного. "Но мы сегодня очень плотно заняты разработкой, думаю в ближайшее время выпустим, отдельного раздела на сайте, он будет называться путешествие с питомцем", - сказал Ефремов на "Пассажирском форуме PRO//Движение". Он пояснил, что в этом разделе будет более просто и подробно подана информация о путешествии в поезде с питомцем. Там будут видеоинструкции, видеоролики и будет рассказано, как оформить билет, провозить то или иное домашнее животное в вагоне и т.д.
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ржд, билеты, путешествия
РЖД, билеты, путешествия
15:06 12.12.2024
 
РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем

Ефремов: РЖД сделают на сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд дальнего следования РЖД
Поезд дальнего следования РЖД - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. РЖД в ближайшее время сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем, сообщил замначальника департамента пассажирских перевозок компании Павел Ефремов.
Он напомнил, что на сайте РЖД в разделе услуги и сервисы можно найти информацию о перевозках питомцев и дополнительно посмотреть условия провоза животного.
"Но мы сегодня очень плотно заняты разработкой, думаю в ближайшее время выпустим, отдельного раздела на сайте, он будет называться путешествие с питомцем", - сказал Ефремов на "Пассажирском форуме PRO//Движение".
Он пояснил, что в этом разделе будет более просто и подробно подана информация о путешествии в поезде с питомцем. Там будут видеоинструкции, видеоролики и будет рассказано, как оформить билет, провозить то или иное домашнее животное в вагоне и т.д.
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РЖДбилетыпутешествия
 
 
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