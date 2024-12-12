https://1prime.ru/20241212/rzhd-853524211.html

РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем

РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем - 12.12.2024, ПРАЙМ

РЖД сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем

РЖД в ближайшее время сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем, сообщил замначальника департамента пассажирских перевозок компании... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T15:06+0300

2024-12-12T15:06+0300

2024-12-12T15:06+0300

ржд

билеты

путешествия

https://cdnn.1prime.ru/img/84070/33/840703308_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3fd22e52b70f302f5e36b5b2415b996.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. РЖД в ближайшее время сделают на своем сайте отдельный раздел для путешествующих с питомцем, сообщил замначальника департамента пассажирских перевозок компании Павел Ефремов. Он напомнил, что на сайте РЖД в разделе услуги и сервисы можно найти информацию о перевозках питомцев и дополнительно посмотреть условия провоза животного. "Но мы сегодня очень плотно заняты разработкой, думаю в ближайшее время выпустим, отдельного раздела на сайте, он будет называться путешествие с питомцем", - сказал Ефремов на "Пассажирском форуме PRO//Движение". Он пояснил, что в этом разделе будет более просто и подробно подана информация о путешествии в поезде с питомцем. Там будут видеоинструкции, видеоролики и будет рассказано, как оформить билет, провозить то или иное домашнее животное в вагоне и т.д.

https://1prime.ru/20241212/poezd-853517369.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, билеты, путешествия