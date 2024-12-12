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РЖД начали продавать билеты с помощью российской системы бронирования

РЖД начали продавать билеты с помощью российской системы бронирования - 12.12.2024, ПРАЙМ

РЖД начали продавать билеты с помощью российской системы бронирования

РЖД начали продавать билеты с помощью отечественной системы бронирования нового поколения "Экспресс-НП", работа над запуском которой велась почти 5 лет, сообщил | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T17:10+0300

2024-12-12T17:10+0300

2024-12-12T17:10+0300

россия

ржд

импортозамещение

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. РЖД начали продавать билеты с помощью отечественной системы бронирования нового поколения "Экспресс-НП", работа над запуском которой велась почти 5 лет, сообщил начальник департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко. "На этой неделе мы продали первый билет на поезд с помощью АСУ "Экспресс-НП". Это отечественная система бронирования нового поколения, над запуском которой мы работали почти 5 лет. Она будет более динамичной и гибкой, поможет нам ускорить внедрение новых цифровых клиентских сервисов и в значительной степени быстрее реагировать на запросы пассажиров", - сообщил Костенко, его слова приводятся в сообщении РЖД. Сообщается, что в текущем году РЖД запустили и продолжают развивать ряд новых сервисов, в числе которых веб-приложение "РЖД Пассажирам", "Лист ожидания", "Пересадка внутри поезда", "Профиль питомца" и другие. За полгода с начала запуска "Листа ожидания" от пассажиров было получено более 1,8 миллиона заявок на проездные документы. Приобрести билеты смогли свыше 300 тысяч пассажиров. Отмечается, что веб-приложение "РЖД Пассажирам" установили на свои устройства более 500 тысяч пользователей. В ближайшее время в нем станет возможна онлайн-покупка билетов на пригородные поезда, также постепенно будут появляться и другие функции.

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россия, ржд, импортозамещение