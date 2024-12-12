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"Самолет" раскрыл планы по прохождению предстоящей оферты

"Самолет" раскрыл планы по прохождению предстоящей оферты - 12.12.2024, ПРАЙМ

"Самолет" раскрыл планы по прохождению предстоящей оферты

Девелопер "Самолет" рассказал о планах по прохождению предстоящей в феврале 2025 года оферты по облигациям на 20 миллиардов рублей - компания предложит... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T18:06+0300

2024-12-12T18:06+0300

2024-12-12T18:06+0300

экономика

россия

группа самолет

оферта

бонды

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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" рассказал о планах по прохождению предстоящей в феврале 2025 года оферты по облигациям на 20 миллиардов рублей - компания предложит инвесторам вместо погашения облигаций более привлекательный купон, заявил РИА Недвижимость IR-директор компании Никита Мороз. Он уточнил, что в феврале компании предстоит пройти оферту по выпуску бондов на 20 миллиардов рублей. "Базово мы планируем предложить инвесторам вместо погашения облигаций более привлекательный купон, сравнимый со ставками по депозитам", – пояснил Мороз. При этом, подчеркнул он, в случае, если держателей облигаций не устроит это предложение, деньги на погашение бондов у "Самолета" есть. "Объем денежных средств на счетах составляет более 30 миллиардов рублей", – сказал IR-директор застройщика. Он также отметил, что общий объем обязательств, которые должен исполнить "Самолет" перед банками и держателями бондов, оценивается в 70 миллиардов рублей. "Однако оставшиеся, помимо оферты, обязательства "размазаны" по году. Относительно банковских кредитов мы сейчас находимся на стадии обсуждений по условиям рефинансирования с кредитными организациями", - сказал он. Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.

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россия, группа самолет, оферта, бонды