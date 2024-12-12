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В Европарламенте назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В Европарламенте назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными
В Европарламенте назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Европарламенте назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными
Пятнадцатый пакет антироссийских санкций не только бесполезен, но вреден, заявил депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:08+0300
2024-12-12T14:09+0300
политика
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европарламент
санкции против рф
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Пятнадцатый пакет антироссийских санкций не только бесполезен, но вреден, заявил депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски. Он отметил, что четырнадцать пакетов санкций пока не привели ни к каким ощутимым шагам в направлении мира и вместо этого санкции сильно ударили по европейской экономике, оказав на военные действия России довольно ограниченное влияние. "Новый пакет санкций не только бесполезен, но и нанесет вред", — приводятся слова политика в пресс-релизе АПС. Парламентарий полагает, что решения Брюсселя "ежедневно подливают масла в огонь" и "на самом деле не направлены на окончание войны". Вилимски назвал действия ЕС "стратегией по эскалации" и частично возложил на него "ответственность за страдания и смерти на Украине и в России". По мнению депутата, Брюссель должен отказаться от политики санкций и пойти по пути переговоров. Евросоюз согласовал 15-й пакет антироссийских санкций 11 декабря. В его рамках в санкционные списки добавят новые физические и юридические лица, в том числе за пределами России. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, европарламент, санкции против рф
Политика, ЕС, Европарламент, санкции против РФ
14:08 12.12.2024 (обновлено: 14:09 12.12.2024)
 
В Европарламенте назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными

Депутат Европарламента от Австрии: новые санкции против РФ бесполезны и вредны

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Пятнадцатый пакет антироссийских санкций не только бесполезен, но вреден, заявил депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски.
Он отметил, что четырнадцать пакетов санкций пока не привели ни к каким ощутимым шагам в направлении мира и вместо этого санкции сильно ударили по европейской экономике, оказав на военные действия России довольно ограниченное влияние.
"Новый пакет санкций не только бесполезен, но и нанесет вред", — приводятся слова политика в пресс-релизе АПС.
Парламентарий полагает, что решения Брюсселя "ежедневно подливают масла в огонь" и "на самом деле не направлены на окончание войны". Вилимски назвал действия ЕС "стратегией по эскалации" и частично возложил на него "ответственность за страдания и смерти на Украине и в России". По мнению депутата, Брюссель должен отказаться от политики санкций и пойти по пути переговоров.
Евросоюз согласовал 15-й пакет антироссийских санкций 11 декабря. В его рамках в санкционные списки добавят новые физические и юридические лица, в том числе за пределами России.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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