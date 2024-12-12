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"Сбер" назвал ожидаемый объем вклада ИИ в ВВП России к 2030 году

"Сбер" назвал ожидаемый объем вклада ИИ в ВВП России к 2030 году - 12.12.2024, ПРАЙМ

"Сбер" назвал ожидаемый объем вклада ИИ в ВВП России к 2030 году

Внедрение искусственного интеллекта в России может к 2030 году обеспечить 11,2 триллиона рублей ВВП, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T10:59+0300

2024-12-12T10:59+0300

2024-12-12T10:59+0300

экономика

россия

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ввп

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта в России может к 2030 году обеспечить 11,2 триллиона рублей ВВП, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "В терминах денег - это 11,2 триллиона рублей только для России прироста ВВП к 2030 году", - сказал он, комментируя возможный вклад от внедрения искусственного интеллекта в экономический рост РФ. "Это постепенное повышение, постепенное увеличение продуктивности и эффективности всей нашей экономики, это новые бизнес-кейсы и, конечно, генеративный искусственный интеллект дает этому огромные возможности", - добавил он. Ранее Ведяхин заявлял, что по итогам прошлого года внедрение искусственного интеллекта обеспечило 1 триллион рублей российского ВВП. Кроме того, накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вклад от внедрения искусственного интеллекта в ВВП РФ к 2030 году может составить 4%.

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россия, сбербанк, ввп