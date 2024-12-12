https://1prime.ru/20241212/sf-853507573.html
СФ одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ"
СФ одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ" - 12.12.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ"
Российские сенаторы одобрили закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющего снизить обязательную долю... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T01:57+0300
2024-12-12T01:57+0300
2024-12-12T01:57+0300
рф
москва
дом.рф
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853507573.jpg?1733957844
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющего снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция.
Документ позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, пояснял ранее Минфин РФ.
Закон допускает снижение законодательно установленной доли государства в АО "Дом.РФ" со 100% до 50% плюс одна акция. Таким образом, у РФ останется контрольный пакет.
Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере законодательно закрепляются его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, москва, дом.рф, минфин рф, минфин
РФ, МОСКВА, Дом.РФ, Минфин РФ, Минфин
СФ одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ"
Совфед одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ" до 50% плюс одна акция
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющего снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция.
Документ позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, пояснял ранее Минфин РФ.
Закон допускает снижение законодательно установленной доли государства в АО "Дом.РФ" со 100% до 50% плюс одна акция. Таким образом, у РФ останется контрольный пакет.
Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере законодательно закрепляются его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.