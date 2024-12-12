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СФ одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ" - 12.12.2024, ПРАЙМ
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СФ одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ"
СФ одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ" - 12.12.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ"
Российские сенаторы одобрили закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющего снизить обязательную долю... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T01:57+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющего снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция. Документ позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, пояснял ранее Минфин РФ. Закон допускает снижение законодательно установленной доли государства в АО "Дом.РФ" со 100% до 50% плюс одна акция. Таким образом, у РФ останется контрольный пакет. Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере законодательно закрепляются его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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РФ, МОСКВА, Дом.РФ, Минфин РФ, Минфин
01:57 12.12.2024
 
СФ одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ"

Совфед одобрил закон о снижении доли государства в АО "Дом.РФ" до 50% плюс одна акция

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющего снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция.
Документ позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, пояснял ранее Минфин РФ.
Закон допускает снижение законодательно установленной доли государства в АО "Дом.РФ" со 100% до 50% плюс одна акция. Таким образом, у РФ останется контрольный пакет.
Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере законодательно закрепляются его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
 
РФМОСКВАДом.РФМинфин РФМинфин
 
 
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