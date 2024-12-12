https://1prime.ru/20241212/shadaev-853513982.html

Минцифры не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты c почтой Gmail

Минцифры не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты c почтой Gmail - 12.12.2024, ПРАЙМ

Минцифры не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты c почтой Gmail

Минцифры России пока не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, заявил РИА Новости глава министерства... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T10:14+0300

2024-12-12T10:14+0300

2024-12-12T10:14+0300

россия

минцифры

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минцифры России пока не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. В конце октября портал "Госуслуги" начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. Позже член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал отключить все важные аккаунты от сервисов Google и перевести их на российские аналоги для сохранения и безопасности данных. "Пока не планируем", - сказал Шадаев, комментируя потенциальное отключение аккаунтов, привязанных к почте Gmail, от портала. В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Позже Минцифры России подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако там добавили, что смс-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов еще работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится. Тогда же министерство порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.

https://1prime.ru/20241204/gosuslugi-853320207.html

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россия, минцифры