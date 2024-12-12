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Госдума приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Госдума приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД
Госдума приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД - 12.12.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД
Госдума на пленарном заседании приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T13:46+0300
2024-12-12T13:46+0300
россия
госдума
пдд
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года.Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о штрафах до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО, внесенного в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской Республики.Поправками устанавливается, что скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (сейчас скидка составляет 50%, воспользоваться ей можно в течении 20 дней).Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей.Штрафы за превышение скорости также возрастут, в настоящее время законодательством установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей.Штраф за выезд на встречную полосу также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1500 до 2250 рублей.Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с 1000 до 1500 рублей.За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, увеличится с 500 до 750 рублей.За движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.
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россия, госдума, пдд
РОССИЯ, Госдума, ПДД
13:46 12.12.2024
 
Госдума приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД

ГД приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД с 1 января 2025 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о штрафах до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО, внесенного в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской Республики.
Поправками устанавливается, что скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (сейчас скидка составляет 50%, воспользоваться ей можно в течении 20 дней).
Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей.
Штрафы за превышение скорости также возрастут, в настоящее время законодательством установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей.
Штраф за выезд на встречную полосу также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1500 до 2250 рублей.
Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с 1000 до 1500 рублей.
За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.
Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, увеличится с 500 до 750 рублей.
За движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.
Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.
Многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений ПДД - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
Штрафы за ряд нарушений ПДД могут вырасти с 1 января
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