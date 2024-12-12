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В AFP выяснили планы переходного правительства Сирии - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В AFP выяснили планы переходного правительства Сирии
В AFP выяснили планы переходного правительства Сирии - 12.12.2024, ПРАЙМ
В AFP выяснили планы переходного правительства Сирии
Переходное правительство Сирии планирует приостановить действие конституции и парламента на три месяца, сообщает агентство Agence France Presse. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:37+0300
2024-12-12T15:37+0300
политика
сирия
правительство
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Переходное правительство Сирии планирует приостановить действие конституции и парламента на три месяца, сообщает агентство Agence France Presse."Функционирование конституции и парламента страны в течение трехмесячного переходного периода... будет заморожено", - сказано в публикации агентства.Новые власти Сирии намерены образовать комитет по судебным делам и правам человека, который будет изучать действующую конституцию и вносить в нее изменения.Между тем, группа сирийской вооруженной оппозиции сообщила, что они захватили государственное телевидение в Дамаске и взяли страну под свой контроль. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что он и несколько министров остаются в стране и установили контакт с оппозицией.Президент Башар Асад принял решение уйти в отставку и покинул страну, прибыв в Москву с семьей, где им было предоставлено убежище. РФ также находится в контакте с представителями сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
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сирия, правительство
Политика, СИРИЯ, правительство
15:37 12.12.2024
 
В AFP выяснили планы переходного правительства Сирии

AFP: в Сирии на три месяца заморозят действие конституции и работу парламента

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтраны мира. Сирия
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Страны мира. Сирия. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Переходное правительство Сирии планирует приостановить действие конституции и парламента на три месяца, сообщает агентство Agence France Presse.
"Функционирование конституции и парламента страны в течение трехмесячного переходного периода... будет заморожено", - сказано в публикации агентства.
Новые власти Сирии намерены образовать комитет по судебным делам и правам человека, который будет изучать действующую конституцию и вносить в нее изменения.
Между тем, группа сирийской вооруженной оппозиции сообщила, что они захватили государственное телевидение в Дамаске и взяли страну под свой контроль. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что он и несколько министров остаются в стране и установили контакт с оппозицией.
Президент Башар Асад принял решение уйти в отставку и покинул страну, прибыв в Москву с семьей, где им было предоставлено убежище. РФ также находится в контакте с представителями сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
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