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Стало известно, сколько предприятий в ФРГ планируют сократить рабочие места

Стало известно, сколько предприятий в ФРГ планируют сократить рабочие места - 12.12.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько предприятий в ФРГ планируют сократить рабочие места

Четыре из десяти предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, следует из опроса, проведенного Институтом экономики Германии (IW). | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:56+0300

2024-12-12T14:56+0300

2024-12-12T14:56+0300

экономика

германия

промышленность

бизнес

сокращения

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Четыре из десяти предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, следует из опроса, проведенного Институтом экономики Германии (IW). "Тридцать восемь процентов планируют сократить рабочие места в новом году. Лишь 17% собираются нанимать новых сотрудников. Таким образом, перспективы трудоустройства такие же плохие, как во время мирового финансового кризиса 2009 года", - приводит IW результаты исследования, в котором приняли участие 2 тысячи предприятий. В промышленности складывается особенно тяжелая ситуация: 44% предприятий в этой отрасли планируют сокращения в будущем году, только 14% опрошенных намерены нанять новых сотрудников. Ненамного лучше положение в сфере услуг, которая "в предыдущие годы способствовала стабилизации рынка труда", заявляют исследователи. В этой отрасли 35% работодателей планируют сократить персонал, лишь 23% - трудоустроить новых сотрудников. Около 40% опрошенных компаний считают, что их дела в 2025 году ухудшатся, столько же предприятий собираются сократить объем инвестиций. "2024 год стал потерянным с точки зрения экономической политики", - заявил исследователь IW Михаэль Грёмлинг. Сохраняются проблемы, связанные с высокими ценами на энергоносители, затратами на персонал и бюрократией, политической неопределенностью и нехваткой рабочей силы. Поэтому особенно важно, чтобы новое правительство ФРГ быстро начало решать проблемы после выборов в следующем году, отметил эксперт. В Германии уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Исследователи рассмотрели два сценария развития немецкой экономики в ближайшие два года: продолжение стагнации с ростом ВВП на 0,4-0,8% и чуть более оптимистичный сценарий, при котором рост составит 1,1-1,6%. Ранее сообщалось, что согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в Германии, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.

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германия, промышленность, бизнес, сокращения