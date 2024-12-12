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Советник посольства КНР отметил рост числа рейсов китайских судов по СМП
Советник посольства КНР отметил рост числа рейсов китайских судов по СМП - 12.12.2024, ПРАЙМ
Советник посольства КНР отметил рост числа рейсов китайских судов по СМП
Число китайских рейсов по Северному морскому пути выросло на 62% в сравнении с прошлым годом, а число перевезенных контейнеров — на 30%. КНР считает СМП важным... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T18:52+0300
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экономика
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китай
арктика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - ПРАЙМ. Число китайских рейсов по Северному морскому пути выросло на 62% в сравнении с прошлым годом, а число перевезенных контейнеров — на 30%. КНР считает СМП важным транспортным направлением. Об этом заявил на XIV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" торговый советник посольства КНР в России Чжоу Хао. По его словам, китайские компании оптимистично настроены на развитие СМП. "С 2013 года проходы судов по Северному морскому пути осуществляются ежегодно с июня по сентябрь. В текущем году было выполнено 13 рейсов и перевезено больше 10 тысяч контейнеров, что повышает показатели прошлого года на 62% и 30%", — сказал он. Чжоу Хао отметил, что Пекин считает СМП важным международным транспортным направлением и сотрудничает в сфере судоходства, безопасности плавания, технологий и строительства судов для работы в Арктике. Советник добавил, что Китай призывает предприятия обеих стран совместно развивать транспортировку по СМП, опираясь на рыночные принципы. XIV международный форум Арктика: настоящее и будущее имени А. Н. Чилингарова проходит в Санкт-Петербурге 12-13 декабря.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, АРКТИКА, Северный морской путь
Советник посольства КНР отметил рост числа рейсов китайских судов по СМП
Чжоу Хао: число рейсов китайских судов по Севморпути выросло на 62%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - ПРАЙМ. Число китайских рейсов по Северному морскому пути выросло на 62% в сравнении с прошлым годом, а число перевезенных контейнеров — на 30%. КНР считает СМП важным транспортным направлением. Об этом заявил на XIV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" торговый советник посольства КНР в России Чжоу Хао.
По его словам, китайские компании оптимистично настроены на развитие СМП.
"С 2013 года проходы судов по Северному морскому пути осуществляются ежегодно с июня по сентябрь. В текущем году было выполнено 13 рейсов и перевезено больше 10 тысяч контейнеров, что повышает показатели прошлого года на 62% и 30%", — сказал он.
Чжоу Хао отметил, что Пекин считает СМП важным международным транспортным направлением и сотрудничает в сфере судоходства, безопасности плавания, технологий и строительства судов для работы в Арктике.
Советник добавил, что Китай призывает предприятия обеих стран совместно развивать транспортировку по СМП, опираясь на рыночные принципы.
XIV международный форум Арктика: настоящее и будущее имени А. Н. Чилингарова проходит в Санкт-Петербурге 12-13 декабря.
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