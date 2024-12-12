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Советник посольства КНР отметил рост числа рейсов китайских судов по СМП

Советник посольства КНР отметил рост числа рейсов китайских судов по СМП - 12.12.2024, ПРАЙМ

Советник посольства КНР отметил рост числа рейсов китайских судов по СМП

Число китайских рейсов по Северному морскому пути выросло на 62% в сравнении с прошлым годом, а число перевезенных контейнеров — на 30%. КНР считает СМП важным... | 12.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

китай

арктика

северный морской путь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - ПРАЙМ. Число китайских рейсов по Северному морскому пути выросло на 62% в сравнении с прошлым годом, а число перевезенных контейнеров — на 30%. КНР считает СМП важным транспортным направлением. Об этом заявил на XIV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" торговый советник посольства КНР в России Чжоу Хао. По его словам, китайские компании оптимистично настроены на развитие СМП. "С 2013 года проходы судов по Северному морскому пути осуществляются ежегодно с июня по сентябрь. В текущем году было выполнено 13 рейсов и перевезено больше 10 тысяч контейнеров, что повышает показатели прошлого года на 62% и 30%", — сказал он. Чжоу Хао отметил, что Пекин считает СМП важным международным транспортным направлением и сотрудничает в сфере судоходства, безопасности плавания, технологий и строительства судов для работы в Арктике. Советник добавил, что Китай призывает предприятия обеих стран совместно развивать транспортировку по СМП, опираясь на рыночные принципы. XIV международный форум Арктика: настоящее и будущее имени А. Н. Чилингарова проходит в Санкт-Петербурге 12-13 декабря.

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россия, китай, арктика, северный морской путь