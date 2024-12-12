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США увеличили импорт фармпродукции из Китая более чем на четверть
США увеличили импорт фармпродукции из Китая более чем на четверть - 12.12.2024, ПРАЙМ
США увеличили импорт фармпродукции из Китая более чем на четверть
США в этом году увеличили импорт фармпродукции из Китая более чем на четверть, больше всего приобретали лекарств и перевязочных материалов, подсчитало РИА... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T04:45+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. США в этом году увеличили импорт фармпродукции из Китая более чем на четверть, больше всего приобретали лекарств и перевязочных материалов, подсчитало РИА Новости по данным американского статистического портала.
Суммарно за первые 10 месяцев текущего года Штаты увеличили импорт фармпродукции из Китая на 27% в годовом выражении – до 6,28 миллиарда долларов. Это стало максимумом с 2022 года.
При этом больше всего США импортировали китайские лекарственные средства (4,99 миллиарда долларов), перевязочные материалы (583,6 миллиона долларов), иммунные сыворотки, вакцины и клеточные культуры (446,4 миллиона), гепарин (138,9 миллиона). Импорт прочих видов медицинских товаров (в их числе – наборы для первой помощи, препараты для рентгена и медикаментозные контрацептивы) составил 112,1 миллиона долларов.
По итогам октября общие объемы импорта Штатами фармпродукции из КНР составили 489,3 миллиона долларов, сократившись по сравнению с сентябрем в 1,6 раза.
В американском импорте медицинской продукции Китай по итогам 10 месяцев занял девятое место. А больше всего фармпродукции Штаты покупали у Ирландии (42,9 миллиарда долларов), Швейцарии (14,9 миллиарда), Германии (14,6 миллиарда), Сингапура (12,4 миллиарда) и Индии (10,7 миллиарда).
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА
США увеличили импорт фармпродукции из Китая более чем на четверть
США увеличили импорт фармпродукции из Китая более чем на четверть
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. США в этом году увеличили импорт фармпродукции из Китая более чем на четверть, больше всего приобретали лекарств и перевязочных материалов, подсчитало РИА Новости по данным американского статистического портала.
Суммарно за первые 10 месяцев текущего года Штаты увеличили импорт фармпродукции из Китая на 27% в годовом выражении – до 6,28 миллиарда долларов. Это стало максимумом с 2022 года.
При этом больше всего США импортировали китайские лекарственные средства (4,99 миллиарда долларов), перевязочные материалы (583,6 миллиона долларов), иммунные сыворотки, вакцины и клеточные культуры (446,4 миллиона), гепарин (138,9 миллиона). Импорт прочих видов медицинских товаров (в их числе – наборы для первой помощи, препараты для рентгена и медикаментозные контрацептивы) составил 112,1 миллиона долларов.
По итогам октября общие объемы импорта Штатами фармпродукции из КНР составили 489,3 миллиона долларов, сократившись по сравнению с сентябрем в 1,6 раза.
В американском импорте медицинской продукции Китай по итогам 10 месяцев занял девятое место. А больше всего фармпродукции Штаты покупали у Ирландии (42,9 миллиарда долларов), Швейцарии (14,9 миллиарда), Германии (14,6 миллиарда), Сингапура (12,4 миллиарда) и Индии (10,7 миллиарда).