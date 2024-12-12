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Суд в Приморье подтвердил взыскание ущерба с "крабового короля" Дремлюги

Суд в Приморье подтвердил взыскание ущерба с "крабового короля" Дремлюги - 12.12.2024, ПРАЙМ

Суд в Приморье подтвердил взыскание ущерба с "крабового короля" Дремлюги

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры России 17,4 миллиарда рублей с ряда | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T11:53+0300

2024-12-12T11:53+0300

2024-12-12T11:53+0300

россия

суд

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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек – ПРАЙМ. Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры России 17,4 миллиарда рублей с ряда дальневосточных рыбопромышленников, среди которых и "крабовый король" Дмитрий Дремлюга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Генпрокуратура ранее взыскала с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. Ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе "крабовые короли": Дмитрий Дремлюга по иску на 17,4 миллиарда рублей и Олег Кан по иску на 358,7 миллиарда рублей. В апреле и мае активы более десяти дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. В июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на взыскание 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников, в числе которых значился Кан. Первое рассмотрение было назначено на 14 августа, но в тот же день было отложено. В сентябре, октябре и ноябре пятый арбитражный апелляционный суд откладывал заседание в связи с поступлением новых апелляционных жалоб, неполучением к дате заседания материалов дела и другим. В четверг суд впервые начал разбирательства по делу, приступил к прениям. По мнению представителя одного из ответчиков, суд "объединяет дела, которые невозможно рассмотреть в одном процессе," а также определить, "был ли вообще причинён ущерб". "Никакого превышения вылова квот нет... Не прозвучало доказательств, что кто-то выловил больше, чем была дана квота", - заявил он в заседании, добавив, что также "невозможно разделить, кто какой ущерб причинил окружающей среде". Представитель Генпрокуратуры просил в суде оставить без изменений решение о взыскании по иску Генеральной прокуратуры России 17,4 миллиарда рублей с ряда дальневосточных рыбопромышленников. "Решение арбитражного суда Приморского края... оставить без изменения. Апелляционные жалобы без удовлетворения" - огласил решение судья В августе 2023 года суд передал в доход государства имущество Дремлюги на 4,3 миллиарда рублей. Тогда речь также шла о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. По информации дальневосточных СМИ, бизнесмен, против которого возбудили несколько уголовных дел, уехал из России более десяти лет назад. Он является гражданином Украины. Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.

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россия, суд