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ВС отказал "дочке" OMV в пересмотре решений по суду с "Газпром экспортом" - 12.12.2024, ПРАЙМ
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ВС отказал "дочке" OMV в пересмотре решений по суду с "Газпром экспортом"
ВС отказал "дочке" OMV в пересмотре решений по суду с "Газпром экспортом" - 12.12.2024, ПРАЙМ
ВС отказал "дочке" OMV в пересмотре решений по суду с "Газпром экспортом"
Верховный суд (ВС) РФ отказал компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете продолжать... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T19:59+0300
2024-12-12T19:59+0300
россия
omv
бизнес
газпром экспорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал компании OMV Gas Marketing &amp; Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма, следует из материалов дела. "Отказать компании... OMV Gas Marketing &amp; Trading GmbH... в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ. Ранее в сентябре 2024 года арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе майское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing &amp; Trading. Согласно этому судебному акту, в случае нарушения запрета на спор с бывшим российским партнером за рубежом "дочке" OMV придется выплатить "Газпром экспорту" около 575 миллионов евро. В декабре 2024 года австрийская энергетическая компания OMV сообщила о том, что расторгает долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом". Ранее OMV, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV высказывала опасения ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. Австрийская компания утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа. Арбитражный суд Петербурга, начиная с октября прошлого года, уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом. OMV накануне сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа.
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россия, omv, бизнес, газпром экспорт
РОССИЯ, OMV, Бизнес, Газпром экспорт
19:59 12.12.2024
 
ВС отказал "дочке" OMV в пересмотре решений по суду с "Газпром экспортом"

ВС РФ не отменил запрет "дочке" OMV на суд с "Газпром экспортом" за рубежом

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
%Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма, следует из материалов дела.
"Отказать компании... OMV Gas Marketing & Trading GmbH... в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ.
Ранее в сентябре 2024 года арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе майское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing & Trading. Согласно этому судебному акту, в случае нарушения запрета на спор с бывшим российским партнером за рубежом "дочке" OMV придется выплатить "Газпром экспорту" около 575 миллионов евро.
В декабре 2024 года австрийская энергетическая компания OMV сообщила о том, что расторгает долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом". Ранее OMV, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV высказывала опасения ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.
Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. Австрийская компания утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа.
Арбитражный суд Петербурга, начиная с октября прошлого года, уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом.
OMV накануне сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа.
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