https://1prime.ru/20241212/tarify-853490379.html

Правила диктует он: Трамп предложил соседям войти в состав США

Правила диктует он: Трамп предложил соседям войти в состав США - 12.12.2024, ПРАЙМ

Правила диктует он: Трамп предложил соседям войти в состав США

Дональд Трамп, любящий резкие эпатажные высказывания, снова привлек внимание мировой общественности, предложив Канаде и Мексике войти в состав США в качестве... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T08:00+0300

2024-12-12T08:00+0300

2024-12-12T08:00+0300

мировая экономика

канада

сша

мексика

джастин трюдо

дональд трамп

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853490379.jpg?1733979600

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Дональд Трамп, любящий резкие эпатажные высказывания, снова привлек внимание мировой общественности, предложив Канаде и Мексике войти в состав США в качестве новых штатов. Но эти слова в очередной раз стали его обычной "фигурой речи". Конечно, ни о каком присоединении двух упомянутых соседних стран к США речь не идет. Разберемся, почему. В настоящее время между США, Мексикой и Канадой действует Соглашение о свободной торговле (United States-Mexico-Canada Agreement – USMCA), заключенное в 2020 году администрацией Дональда Трампа. Оно заменило предыдущее соглашение, NAFTA, которое, по мнению американской администрации, давало партнерам США бОльшие выгоды и фактически привело к возникновению дефицита торгового баланса страны с Мехико и Оттавой. В соответствии с новым соглашением американские сельскохозяйственные производители получили широкий доступ на рынки Канады и Мексики. За счет перераспределения производственных мощностей между странами в США были созданы дополнительные рабочие места для среднего класса. Соглашение также давало Штатам возможность устанавливать торговые барьеры в одностороннем порядке, если это оправдывалось интересами национальной безопасности. При этом США должны уведомить Мексику и Канаду за 60 дней до введения ограничений. В ходе своей предвыборной компании Трамп неоднократно упоминал о необходимости тарифных ограничений во внешней торговле США. Особенно это касалось Китая, продукцию и товары которого кандидат в президенты обещал обложить 60-процентной пошлиной. В конце ноября 2024 он пообещал ввести 25-процентную пошлину на импорт из Канады и Мексики, как только вернется в Белый Дом. Тема тарифов была затронута в начале интервью избранного президента американскому новостному каналу NBC 8 декабря 2024 года. Интервьюер заметила, что, по мнению экономистов всех школ и направлений, введение тарифов в отношении трех крупнейших торговых партнеров США ляжет дополнительным бременем на американских потребителей. В ответ Трамп заявил, что он не может ничего гарантировать, что из-за администрации Байдена ситуация в экономике стала значительно хуже, и что тарифы помогут американцам стать богатыми. А затем он произнес уже ставшую знаменитой фразу о том, что в случае дальнейшего сохранения дисбаланса в торговле с Мексикой и Канадой, этим странам нужно войти в состав США. Но Трамп не был бы собой, если бы не "сгустил краски". По данным Бюро переписи населения США (US Census Bureau), которое занимается статистикой экономических и демографических данных, торговый дефицит США с Канадой в 2023 году составил 41 млрд долларов, а с Мексикой – 162 млрд долларов. (Это то, что Трамп назвал "субсидированием".) Нужно отметить, что несколько ранее он уже "предлагал" Канаде войти в состав США. Это случилось 29 ноября 2024 во время его встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. В ответ на замечание Трюдо о том, что введение США торговых тарифов разрушит канадскую экономику, Трамп пошутил, что тогда Канада станет 51-м штатом, а Трюдо – его губернатором". (Об этом написал Newsweek.) Таким образом, можно говорить об острой риторике избранного президента США в отношении действующих на данный момент во внешней торговле правил игры. Не факт, что он выполнит все то, о чем говорил на этапе предвыборной компании. Его жесткие заявления направлены, во-первых, на избирателей, чтобы они слышали, что он последователен. А во-вторых, на торговых партнеров. В отношениях с ними Трамп стремится занять доминантную позицию, он как бы объявляет, что правила теперь диктует он. Мы помним о том, что Дональд Трамп – успешный бизнесмен, заключение удачных сделок – его конек. Однако международные отношения и международная торговля – это более сложный, особый и тонкий предмет. Здесь обычные приемы бизнеса могут не только не сработать, но и дать обратный результат. В любом случае, в начале следующего года мир увидит, как новый 47-й президент США переходит от слов к делу.Автор - эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления Александр Рудой

https://1prime.ru/20241211/mask-853490086.html

канада

сша

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Александр Рудой https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0b/853494788_103:0:1178:1075_100x100_80_0_0_1df3841e163fd8c12ca299ad6ba56e31.jpg

Александр Рудой https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0b/853494788_103:0:1178:1075_100x100_80_0_0_1df3841e163fd8c12ca299ad6ba56e31.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Рудой https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0b/853494788_103:0:1178:1075_100x100_80_0_0_1df3841e163fd8c12ca299ad6ba56e31.jpg

мировая экономика, канада, сша, мексика, джастин трюдо, дональд трамп, мнения аналитиков