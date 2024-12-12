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В России дополнительно проиндексируют тарифы на газ для энергетиков и ЖКХ

В России дополнительно проиндексируют тарифы на газ для энергетиков и ЖКХ - 12.12.2024, ПРАЙМ

В России дополнительно проиндексируют тарифы на газ для энергетиков и ЖКХ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной индексации с 1 июля 2025 года на 11% тарифов на газ для предприятий... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T21:47+0300

2024-12-12T21:47+0300

2024-12-12T21:47+0300

газ

энергетика рф

жкх

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной индексации с 1 июля 2025 года на 11% тарифов на газ для предприятий электроэнергетики и ЖКХ, что позволит уравнять их с уровнем цен для промышленных потребителей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов. Согласно документу, в целом оптовые тарифы на газ для всех потребителей в 2025 году планируется проиндексировать на 10,3%. Для газораспределительных организаций, которые участвуют в региональных или межрегиональных программах газификации, с 1 июля 2025 года устанавливаются тарифы, увеличенные на 11,3%, с 1 июля 2026 года - на 9,3% и с 1 июля 2027 года - на 9%. "Федеральной антимонопольной службе не позднее 12 декабря 2024 года установить и ввести в действие… С 1 июля 2025 года оптовые цены на природный газ, добываемый и реализуемый организациям, входящим в исключающую группу… в размере, увеличенном на 21,3 процента, доведя их до уровня цен для потребителей, указанных в подпункте "а" настоящего пункта (кроме населения)", - говорится в постановлении. Как следует из документа, к "исключающей группе" относятся прежде всего компании, получающие основной доход в сфере электроэнергетики и ЖКХ.

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газ, энергетика рф, жкх