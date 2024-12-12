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В ЕС сообщили о планах разорвать связи с Россией в топливной сфере - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В ЕС сообщили о планах разорвать связи с Россией в топливной сфере
В ЕС сообщили о планах разорвать связи с Россией в топливной сфере - 12.12.2024, ПРАЙМ
В ЕС сообщили о планах разорвать связи с Россией в топливной сфере
Евросоюз планирует полностью прекратить поставки энергоносителей из России в рамках своей стратегии развития топливного сектора. Об этом говорится в материале... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T10:02+0300
2024-12-12T10:54+0300
энергетика
россия
ес
топливо
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Евросоюз планирует полностью прекратить поставки энергоносителей из России в рамках своей стратегии развития топливного сектора. Об этом говорится в материале издания Politico со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена."Дэн Йоргенсен считает своим “главным приоритетом” разработку плана, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского союза с Россией", — сказано в тексте статьи.Отмечается, что данная стратегия будет введена в течение ста дней и затронет сферы газа, нефти и ядерной энергетики. Это решение вызвано не только снижением интереса Евросоюза к поставкам из России, но и конкуренцией с Китаем и потерей экономических преимуществ по отношению к США.Кроме того, Евросоюз не смог реализовать эту стратегию в прошлом и теперь требуется разработка нового плана для успешной его реализации, заключили в издании.
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россия, ес, топливо
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, топливо
10:02 12.12.2024 (обновлено: 10:54 12.12.2024)
 
В ЕС сообщили о планах разорвать связи с Россией в топливной сфере

Politico: ЕС захотел навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Евросоюз планирует полностью прекратить поставки энергоносителей из России в рамках своей стратегии развития топливного сектора. Об этом говорится в материале издания Politico со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена.
"Дэн Йоргенсен считает своим “главным приоритетом” разработку плана, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского союза с Россией", — сказано в тексте статьи.
Отмечается, что данная стратегия будет введена в течение ста дней и затронет сферы газа, нефти и ядерной энергетики. Это решение вызвано не только снижением интереса Евросоюза к поставкам из России, но и конкуренцией с Китаем и потерей экономических преимуществ по отношению к США.
Кроме того, Евросоюз не смог реализовать эту стратегию в прошлом и теперь требуется разработка нового плана для успешной его реализации, заключили в издании.
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ЭнергетикаРОССИЯЕСтопливо
 
 
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