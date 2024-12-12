https://1prime.ru/20241212/toplivo-853513642.html

В ЕС сообщили о планах разорвать связи с Россией в топливной сфере

В ЕС сообщили о планах разорвать связи с Россией в топливной сфере - 12.12.2024, ПРАЙМ

В ЕС сообщили о планах разорвать связи с Россией в топливной сфере

Евросоюз планирует полностью прекратить поставки энергоносителей из России в рамках своей стратегии развития топливного сектора. Об этом говорится в материале... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T10:02+0300

2024-12-12T10:02+0300

2024-12-12T10:54+0300

энергетика

россия

ес

топливо

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/51/838315154_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_ad4cbf08cfcc9237d59102ca565bf42a.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Евросоюз планирует полностью прекратить поставки энергоносителей из России в рамках своей стратегии развития топливного сектора. Об этом говорится в материале издания Politico со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена."Дэн Йоргенсен считает своим “главным приоритетом” разработку плана, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского союза с Россией", — сказано в тексте статьи.Отмечается, что данная стратегия будет введена в течение ста дней и затронет сферы газа, нефти и ядерной энергетики. Это решение вызвано не только снижением интереса Евросоюза к поставкам из России, но и конкуренцией с Китаем и потерей экономических преимуществ по отношению к США.Кроме того, Евросоюз не смог реализовать эту стратегию в прошлом и теперь требуется разработка нового плана для успешной его реализации, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241205/toplivo-853346039.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, топливо