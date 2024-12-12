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Трамп стал человеком года по версии Time - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп стал человеком года по версии Time
Трамп стал человеком года по версии Time - 12.12.2024, ПРАЙМ
Трамп стал человеком года по версии Time
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп обошел бизнесмена Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T16:02+0300
2024-12-12T16:03+0300
политика
сша
дональд трамп
журнал time
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп обошел бизнесмена Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге "Человек года". Об этом сообщил в четверг публикующий ежегодный рейтинг журнал Time. "Дональд Трамп — "Человек года" по версии Time", — сказано в сообщении журнала в соцсети X. На данное звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также могли стать популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Time публикует номер с "Человеком года" на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет "человек, группа лиц или явление", оказавшее наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Организаторы рейтинга отмечают, что роль обладателя этого звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2023 году звания "Человек года" завоевала певица Тейлор Свифт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241212/udar-853519796.html
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сша, дональд трамп, журнал time
Политика, США, Дональд Трамп, журнал Time
16:02 12.12.2024 (обновлено: 16:03 12.12.2024)
 
Трамп стал человеком года по версии Time

Time: Трамп обошел Харрис, Маска и Нетаньяху в рейтинге "Человек года"

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп обошел бизнесмена Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге "Человек года". Об этом сообщил в четверг публикующий ежегодный рейтинг журнал Time.
"Дональд Трамп — "Человек года" по версии Time", — сказано в сообщении журнала в соцсети X.
На данное звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также могли стать популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Time публикует номер с "Человеком года" на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет "человек, группа лиц или явление", оказавшее наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Организаторы рейтинга отмечают, что роль обладателя этого звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2023 году звания "Человек года" завоевала певица Тейлор Свифт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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12:50
 
ПолитикаСШАДональд Трампжурнал Time
 
 
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