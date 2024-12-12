https://1prime.ru/20241212/tramp-853526368.html

Трамп стал человеком года по версии Time

Трамп стал человеком года по версии Time - 12.12.2024, ПРАЙМ

Трамп стал человеком года по версии Time

Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп обошел бизнесмена Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T16:02+0300

2024-12-12T16:02+0300

2024-12-12T16:03+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп обошел бизнесмена Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге "Человек года". Об этом сообщил в четверг публикующий ежегодный рейтинг журнал Time. "Дональд Трамп — "Человек года" по версии Time", — сказано в сообщении журнала в соцсети X. На данное звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также могли стать популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Time публикует номер с "Человеком года" на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет "человек, группа лиц или явление", оказавшее наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Организаторы рейтинга отмечают, что роль обладателя этого звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2023 году звания "Человек года" завоевала певица Тейлор Свифт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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сша, дональд трамп, журнал time