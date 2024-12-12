https://1prime.ru/20241212/tramp-853527357.html
Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России
Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России - 12.12.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России
Решение главы киевского режима наносить удары вглубь России является глупым и опасным, заявил в интервью изданию Time избранный президент США Дональд Трамп. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T16:28+0300
2024-12-12T16:28+0300
2024-12-12T16:28+0300
политика
сша
россия
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Решение главы киевского режима наносить удары вглубь России является глупым и опасным, заявил в интервью изданию Time избранный президент США Дональд Трамп."Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена - ред.), начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - отметил собеседник издания.Трамп также отметил, что не собирается отказываться от поддержки Украины, так как видит в ней инструмент давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта. Он считает эффективное использование американской помощи одним из способов достижения мирного урегулирования.
https://1prime.ru/20241212/zelenskiy-853513027.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп
Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России
Трамп: решение Зеленского наносить ракетные удары по России опасно
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Решение главы киевского режима наносить удары вглубь России является глупым и опасным, заявил в интервью изданию Time избранный президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена - ред.), начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - отметил собеседник издания.
Трамп также отметил, что не собирается отказываться от поддержки Украины, так как видит в ней инструмент давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта. Он считает эффективное использование американской помощи одним из способов достижения мирного урегулирования.
В Раде обрушились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу