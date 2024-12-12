https://1prime.ru/20241212/tramp-853527357.html

Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России

Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России - 12.12.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России

Решение главы киевского режима наносить удары вглубь России является глупым и опасным, заявил в интервью изданию Time избранный президент США Дональд Трамп. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T16:28+0300

2024-12-12T16:28+0300

2024-12-12T16:28+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Решение главы киевского режима наносить удары вглубь России является глупым и опасным, заявил в интервью изданию Time избранный президент США Дональд Трамп."Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена - ред.), начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - отметил собеседник издания.Трамп также отметил, что не собирается отказываться от поддержки Украины, так как видит в ней инструмент давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта. Он считает эффективное использование американской помощи одним из способов достижения мирного урегулирования.

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сша, россия, украина, дональд трамп