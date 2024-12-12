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Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России
Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России - 12.12.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России
Решение главы киевского режима наносить удары вглубь России является глупым и опасным, заявил в интервью изданию Time избранный президент США Дональд Трамп. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T16:28+0300
2024-12-12T16:28+0300
политика
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Решение главы киевского режима наносить удары вглубь России является глупым и опасным, заявил в интервью изданию Time избранный президент США Дональд Трамп."Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена - ред.), начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - отметил собеседник издания.Трамп также отметил, что не собирается отказываться от поддержки Украины, так как видит в ней инструмент давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта. Он считает эффективное использование американской помощи одним из способов достижения мирного урегулирования.
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сша, россия, украина, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп
16:28 12.12.2024
 
Трамп назвал глупым решение Зеленского бить вглубь России

Трамп: решение Зеленского наносить ракетные удары по России опасно

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Решение главы киевского режима наносить удары вглубь России является глупым и опасным, заявил в интервью изданию Time избранный президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена - ред.), начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - отметил собеседник издания.
Трамп также отметил, что не собирается отказываться от поддержки Украины, так как видит в ней инструмент давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта. Он считает эффективное использование американской помощи одним из способов достижения мирного урегулирования.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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ПолитикаСШАРОССИЯУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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