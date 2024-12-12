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Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине
Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине
Избранный 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T16:53+0300
2024-12-12T16:53+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
помощь
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Избранный 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине."Причина, по которой я не хочу говорить вам об этом, в том, что как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность", — отметил он в беседе с изданием Time, отвечая на соответствующий вопрос.Трамп объяснил, что не хочет раскрывать детали своих планов, поскольку это может уменьшить их ценность в переговорах.Ранее он также заявил, что он не собирается отказываться от поддержки Украины, поскольку видит эту страну как важного игрока в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.
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сша
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сша, украина, дональд трамп, помощь
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, помощь
16:53 12.12.2024
 
Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине

Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине при отказе от диалога

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Избранный 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине.
"Причина, по которой я не хочу говорить вам об этом, в том, что как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность", — отметил он в беседе с изданием Time, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп объяснил, что не хочет раскрывать детали своих планов, поскольку это может уменьшить их ценность в переговорах.
Ранее он также заявил, что он не собирается отказываться от поддержки Украины, поскольку видит эту страну как важного игрока в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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