https://1prime.ru/20241212/tramp-853535004.html

Трамп хочет, чтобы Европа обеспечила прекращение огня на Украине, пишут СМИ

Трамп хочет, чтобы Европа обеспечила прекращение огня на Украине, пишут СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ

Трамп хочет, чтобы Европа обеспечила прекращение огня на Украине, пишут СМИ

Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T20:55+0300

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2024-12-12T20:55+0300

политика

сша

дональд трамп

владимир зеленский

эммануэль макрон

поддержка украины

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а также что Европа должна играть главную роль в поддержке Киева. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Ранее в Елисейском дворце прошла трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". В публикации издания говорится, что в ходе встречи в Париже 7 декабря Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что не поддерживает украинское членство в НАТО, но что он хочет видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий. Трамп также отметил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины, пишет WSJ. В материале сказано, что Трамп "хочет, чтобы европейские военные присутствовали на Украине, чтобы наблюдать за поддержанием прекращения огня"."Он не исключил поддержку договоренности со стороны Штатов, но войска США вовлечены не будут", — пишет издание. Отмечается, что Трамп также подталкивает европейцев к тому, чтобы они более активно влияли на КНР, чтобы она вынудила Россию завершить конфликт. Он и его европейские коллеги обсудили использование тарифов в качестве рычага давления на Пекин, уточняет WSJ. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать этот конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://1prime.ru/20241212/tramp-853528300.html

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сша, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, поддержка украины