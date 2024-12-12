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"Бесполезный залп". В США дерзко высказались об ударе ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024, ПРАЙМ
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"Бесполезный залп". В США дерзко высказались об ударе ВСУ по Таганрогу
"Бесполезный залп". В США дерзко высказались об ударе ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024, ПРАЙМ
"Бесполезный залп". В США дерзко высказались об ударе ВСУ по Таганрогу
Соединенные Штаты продемонстрировали неразумное поведение, позволив ВСУ нанести удары ракетами ATACMS по Таганрогу. Такое мнение в социальной сети Х выразил... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T09:09+0300
2024-12-12T09:09+0300
политика
россия
сша
ракетные удары
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продемонстрировали неразумное поведение, позволив ВСУ нанести удары ракетами ATACMS по Таганрогу. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер."Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — заметил аналитик.Ранее в Минобороны России сообщили, что все шесть ракет ATACMS, выпущенных украинскими вооруженными силами, были сбиты или отражены российскими средствами электронной борьбы.
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россия, сша, ракетные удары
Политика, РОССИЯ, США, ракетные удары
09:09 12.12.2024
 
"Бесполезный залп". В США дерзко высказались об ударе ВСУ по Таганрогу

Аналитик Шрайвер обвинил США в глупости из-за удара ВСУ ATACMS по Таганрогу

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продемонстрировали неразумное поведение, позволив ВСУ нанести удары ракетами ATACMS по Таганрогу. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
"Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — заметил аналитик.
Ранее в Минобороны России сообщили, что все шесть ракет ATACMS, выпущенных украинскими вооруженными силами, были сбиты или отражены российскими средствами электронной борьбы.
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
Вчера, 18:20
 
ПолитикаРОССИЯСШАракетные удары
 
 
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