https://1prime.ru/20241212/udary-853512188.html

"Бесполезный залп". В США дерзко высказались об ударе ВСУ по Таганрогу

"Бесполезный залп". В США дерзко высказались об ударе ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024, ПРАЙМ

"Бесполезный залп". В США дерзко высказались об ударе ВСУ по Таганрогу

Соединенные Штаты продемонстрировали неразумное поведение, позволив ВСУ нанести удары ракетами ATACMS по Таганрогу. Такое мнение в социальной сети Х выразил... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T09:09+0300

2024-12-12T09:09+0300

2024-12-12T09:09+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продемонстрировали неразумное поведение, позволив ВСУ нанести удары ракетами ATACMS по Таганрогу. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер."Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — заметил аналитик.Ранее в Минобороны России сообщили, что все шесть ракет ATACMS, выпущенных украинскими вооруженными силами, были сбиты или отражены российскими средствами электронной борьбы.

https://1prime.ru/20241211/atacms-853500901.html

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россия, сша, ракетные удары