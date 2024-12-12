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Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ
Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ - 12.12.2024, ПРАЙМ
Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ
Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T00:21+0300
2024-12-12T00:21+0300
энергетика
мировая экономика
украина
киев
вена
михаил ульянов
магатэ
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ВЕНА, 12 дек - ПРАЙМ. Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывает на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета. "Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире агентства в четверг, 12 декабря, в 10.00 по центральноевропейскому времени", - сообщает МАГАТЭ. Уточняется, что заседание созывается председателем совета в соответствии с письмом, направленным ему украинской стороной. Мероприятие будет закрыто для прессы. При этом, как подчеркнула российская сторона, это обсуждение вне мандата Совета управляющих МАГАТЭ, отвечающего за ядерную безопасность. "Увязка этих двух тем друг с другом "притянута за уши" и выходит за рамки мандата МАГАТЭ", - написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем официальном Telegram-канале. Ранее постпред РФ неоднократно указывал на то, что Украина использует международные площадки, включая МАГАТЭ, для политизации вопросов, которые не относятся к компетенции этих организаций.
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мировая экономика, украина, киев, вена, михаил ульянов, магатэ
Энергетика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Вена, Михаил Ульянов, МАГАТЭ
00:21 12.12.2024
 
Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Постпред Ульянов: Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

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ВЕНА, 12 дек - ПРАЙМ. Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывает на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета.
"Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире агентства в четверг, 12 декабря, в 10.00 по центральноевропейскому времени", - сообщает МАГАТЭ. Уточняется, что заседание созывается председателем совета в соответствии с письмом, направленным ему украинской стороной. Мероприятие будет закрыто для прессы.
При этом, как подчеркнула российская сторона, это обсуждение вне мандата Совета управляющих МАГАТЭ, отвечающего за ядерную безопасность.
"Увязка этих двух тем друг с другом "притянута за уши" и выходит за рамки мандата МАГАТЭ", - написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем официальном Telegram-канале.
Ранее постпред РФ неоднократно указывал на то, что Украина использует международные площадки, включая МАГАТЭ, для политизации вопросов, которые не относятся к компетенции этих организаций.
 
ЭнергетикаМировая экономикаУКРАИНАКиевВенаМихаил УльяновМАГАТЭ
 
 
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