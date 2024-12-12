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Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ - 12.12.2024, ПРАЙМ

Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T00:21+0300

2024-12-12T00:21+0300

2024-12-12T00:21+0300

энергетика

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вена

михаил ульянов

магатэ

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ВЕНА, 12 дек - ПРАЙМ. Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывает на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета. "Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире агентства в четверг, 12 декабря, в 10.00 по центральноевропейскому времени", - сообщает МАГАТЭ. Уточняется, что заседание созывается председателем совета в соответствии с письмом, направленным ему украинской стороной. Мероприятие будет закрыто для прессы. При этом, как подчеркнула российская сторона, это обсуждение вне мандата Совета управляющих МАГАТЭ, отвечающего за ядерную безопасность. "Увязка этих двух тем друг с другом "притянута за уши" и выходит за рамки мандата МАГАТЭ", - написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем официальном Telegram-канале. Ранее постпред РФ неоднократно указывал на то, что Украина использует международные площадки, включая МАГАТЭ, для политизации вопросов, которые не относятся к компетенции этих организаций.

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мировая экономика, украина, киев, вена, михаил ульянов, магатэ