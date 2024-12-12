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На Украине испугались скорой сдачи крупного города - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Украине испугались скорой сдачи крупного города
На Украине испугались скорой сдачи крупного города - 12.12.2024, ПРАЙМ
На Украине испугались скорой сдачи крупного города
Вооруженным силам Украины придется покинуть город Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T12:00+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины придется покинуть город Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым."Что реально происходит? По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад", — заявил Стариков.Он предупредил, что если ВСУ не смогут своевременно покинуть направление Курахово, российские военные смогут их окружить.Город Курахово имеет важное стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом на юго-западе Донбасса. С момента освобождения Угледара, он оставался под контролем украинских сил. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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россия, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ
12:00 12.12.2024
 
На Украине испугались скорой сдачи крупного города

Полковник СБУ Стариков: ВСУ сдадут Курахово и отойдут на Запад

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины придется покинуть город Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым.
"Что реально происходит? По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад", — заявил Стариков.
Он предупредил, что если ВСУ не смогут своевременно покинуть направление Курахово, российские военные смогут их окружить.
Город Курахово имеет важное стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом на юго-западе Донбасса. С момента освобождения Угледара, он оставался под контролем украинских сил. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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11:33
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВС РФ
 
 
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