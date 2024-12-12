https://1prime.ru/20241212/ukraina-853520083.html

Экс-посол США предложил убедить Киев обменять территории на членство в НАТО

Экс-посол США предложил убедить Киев обменять территории на членство в НАТО - 12.12.2024, ПРАЙМ

Экс-посол США предложил убедить Киев обменять территории на членство в НАТО

Дональд Трамп должен убедить Украину отказаться от некоторых территорий в пользу России, а взамен предложить стране членство в НАТО. Такое мнения выразил... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T13:02+0300

2024-12-12T13:02+0300

2024-12-12T13:02+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Дональд Трамп должен убедить Украину отказаться от некоторых территорий в пользу России, а взамен предложить стране членство в НАТО. Такое мнения выразил экс-посол США в России Майкл Макфол."Трампу следует разработать более сложный план и убедить Украину номинально отказаться от части территорий в пользу России в обмен на безопасность, которую подразумевает присоединение к НАТО", - отметил дипломат в материале для журнала Foreign Affairs.По мнению Макфола, Трампу придется убедиться в достоинствах этого плана, учитывая его скептическое отношение к помощи Украине и НАТО.Ранее СМИ сообщали, что новоизбранному президенту США предложили три варианта завершения украинского кризиса. Один из них предлагает создать автономные зоны на востоке Украины без членства в НАТО. Второй план предлагает прекратить огонь на основе замораживания конфликта, а третий предлагает демилитаризацию демаркационной линии и гарантии для России о невступлении Украины в НАТО.

https://1prime.ru/20241212/udar-853519796.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп