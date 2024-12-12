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Экс-посол США предложил убедить Киев обменять территории на членство в НАТО - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Экс-посол США предложил убедить Киев обменять территории на членство в НАТО
Экс-посол США предложил убедить Киев обменять территории на членство в НАТО - 12.12.2024, ПРАЙМ
Экс-посол США предложил убедить Киев обменять территории на членство в НАТО
Дональд Трамп должен убедить Украину отказаться от некоторых территорий в пользу России, а взамен предложить стране членство в НАТО. Такое мнения выразил... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T13:02+0300
2024-12-12T13:02+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Дональд Трамп должен убедить Украину отказаться от некоторых территорий в пользу России, а взамен предложить стране членство в НАТО. Такое мнения выразил экс-посол США в России Майкл Макфол."Трампу следует разработать более сложный план и убедить Украину номинально отказаться от части территорий в пользу России в обмен на безопасность, которую подразумевает присоединение к НАТО", - отметил дипломат в материале для журнала Foreign Affairs.По мнению Макфола, Трампу придется убедиться в достоинствах этого плана, учитывая его скептическое отношение к помощи Украине и НАТО.Ранее СМИ сообщали, что новоизбранному президенту США предложили три варианта завершения украинского кризиса. Один из них предлагает создать автономные зоны на востоке Украины без членства в НАТО. Второй план предлагает прекратить огонь на основе замораживания конфликта, а третий предлагает демилитаризацию демаркационной линии и гарантии для России о невступлении Украины в НАТО.
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
13:02 12.12.2024
 
Экс-посол США предложил убедить Киев обменять территории на членство в НАТО

Макфол: Трампу следует убедить Киев обменять территории на членство в НАТО

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Дональд Трамп должен убедить Украину отказаться от некоторых территорий в пользу России, а взамен предложить стране членство в НАТО. Такое мнения выразил экс-посол США в России Майкл Макфол.
"Трампу следует разработать более сложный план и убедить Украину номинально отказаться от части территорий в пользу России в обмен на безопасность, которую подразумевает присоединение к НАТО", - отметил дипломат в материале для журнала Foreign Affairs.
По мнению Макфола, Трампу придется убедиться в достоинствах этого плана, учитывая его скептическое отношение к помощи Украине и НАТО.
Ранее СМИ сообщали, что новоизбранному президенту США предложили три варианта завершения украинского кризиса.
Один из них предлагает создать автономные зоны на востоке Украины без членства в НАТО. Второй план предлагает прекратить огонь на основе замораживания конфликта, а третий предлагает демилитаризацию демаркационной линии и гарантии для России о невступлении Украины в НАТО.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
В США рассказали, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине
12:50
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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