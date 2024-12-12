https://1prime.ru/20241212/ukraina-853521941.html

Си Цзиньпин призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине

Си Цзиньпин призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости скорейшей разрядки ситуации на Украине во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:07+0300

2024-12-12T14:07+0300

2024-12-12T14:07+0300

политика

россия

китай

дмитрий медведев

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ПЕКИН, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости скорейшей разрядки ситуации на Украине во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым."По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь", - отметил китайский лидер.Си Цзиньпин также заявил о готовности Китая укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и развивать взаимовыгодные отношения между двумя странами. Встречаясь с Дмитрием Медведевым, Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай стали примером дипломатических отношений между крупными соседними странами. Он подчеркнул, что за 75 лет дипломатических отношений Россия и Китай проложили новый путь сотрудничества и уважения друг к другу.Китай продолжит работать с международным сообществом для создания благоприятных условий, способствующих политическому урегулированию украинского кризиса, резюмировал он.

https://1prime.ru/20241212/medvedev-853519653.html

китай

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россия, китай, дмитрий медведев