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Си Цзиньпин призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине
Си Цзиньпин призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине - 12.12.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости скорейшей разрядки ситуации на Украине во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:07+0300
2024-12-12T14:07+0300
политика
россия
китай
дмитрий медведев
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ПЕКИН, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости скорейшей разрядки ситуации на Украине во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым."По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь", - отметил китайский лидер.Си Цзиньпин также заявил о готовности Китая укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и развивать взаимовыгодные отношения между двумя странами. Встречаясь с Дмитрием Медведевым, Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай стали примером дипломатических отношений между крупными соседними странами. Он подчеркнул, что за 75 лет дипломатических отношений Россия и Китай проложили новый путь сотрудничества и уважения друг к другу.Китай продолжит работать с международным сообществом для создания благоприятных условий, способствующих политическому урегулированию украинского кризиса, резюмировал он.
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россия, китай, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Медведев
14:07 12.12.2024
 
Си Цзиньпин призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине

Си Цзиньпин: необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Рабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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ПЕКИН, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости скорейшей разрядки ситуации на Украине во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
"По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь", - отметил китайский лидер.
Си Цзиньпин также заявил о готовности Китая укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и развивать взаимовыгодные отношения между двумя странами. Встречаясь с Дмитрием Медведевым, Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай стали примером дипломатических отношений между крупными соседними странами. Он подчеркнул, что за 75 лет дипломатических отношений Россия и Китай проложили новый путь сотрудничества и уважения друг к другу.
Китай продолжит работать с международным сообществом для создания благоприятных условий, способствующих политическому урегулированию украинского кризиса, резюмировал он.
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