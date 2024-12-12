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Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 13,5%

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 13,5% - 12.12.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 13,5%

Национальный банк Украины (НБУ) заявил в четверг о повышении учетной ставки с 13% до 13,5%. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T15:28+0300

2024-12-12T15:28+0300

2024-12-12T15:28+0300

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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) заявил в четверг о повышении учетной ставки с 13% до 13,5%. "Правление НБУ повысило учетную ставку до 13,5% годовых. Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. По информации регулятора, в последние месяцы инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось. В ноябре она ускорилась до 11,2%. В Нацбанке отметили, что в последующие месяцы инфляция, скорее всего, продолжит рост. "В то же время в 2025 году ожидается ее замедление и дальнейшее движение к цели 5%. Этому, в частности, будут способствовать меры НБУ по монетарной политике и поддержанию устойчивости валютного рынка… Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов", - добавили в регуляторе. В июне Нацбанк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 13% годовых. Последующие месяцы она удерживалась на этом уровне.

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украина, ставка