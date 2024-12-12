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Нацбанк Украины назвал ожидаемый объем внешней помощи
Нацбанк Украины назвал ожидаемый объем внешней помощи - 12.12.2024, ПРАЙМ
Нацбанк Украины назвал ожидаемый объем внешней помощи
Украинские власти надеются получить 8,5 миллиарда долларов внешней помощи до конца текущего года, сообщил в четверг глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:38+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Украинские власти надеются получить 8,5 миллиарда долларов внешней помощи до конца текущего года, сообщил в четверг глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. "До конца 2024 года Украина получит новую помощь от международных партнеров. Общее количество внешнего финансирования в декабре должно достичь 8,5 миллиарда долларов", - приводит слова Пышного телеканал "24 канал", По его словам, это финансирование, в частности, позволит регулятору поддерживать надлежащий уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка. Пышный уточнил, что прогноз относительно размера внешних поступлений в 2025 году остается актуальным, ожидается, что в будущем году Украина сможет получить ориентировочно 38 миллиардов долларов. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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украина, помощь
Экономика, УКРАИНА, помощь
Нацбанк Украины назвал ожидаемый объем внешней помощи
НБУ: Киев рассчитывает получить до конца года 8,5 млрд долларов внешней помощи
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Украинские власти надеются получить 8,5 миллиарда долларов внешней помощи до конца текущего года, сообщил в четверг глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
"До конца 2024 года Украина получит новую помощь от международных партнеров. Общее количество внешнего финансирования в декабре должно достичь 8,5 миллиарда долларов", - приводит слова Пышного телеканал "24 канал",
По его словам, это финансирование, в частности, позволит регулятору поддерживать надлежащий уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка. Пышный уточнил, что прогноз относительно размера внешних поступлений в 2025 году остается актуальным, ожидается, что в будущем году Украина сможет получить ориентировочно 38 миллиардов долларов.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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