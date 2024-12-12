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США вложат сотни миллионов долларов в транспортную инфраструктуру Украины - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США вложат сотни миллионов долларов в транспортную инфраструктуру Украины
США вложат сотни миллионов долларов в транспортную инфраструктуру Украины - 12.12.2024, ПРАЙМ
США вложат сотни миллионов долларов в транспортную инфраструктуру Украины
США намерены инвестировать дополнительно более 223 миллионов долларов в транспортную инфраструктуру Украины для увеличения экспорта товаров, заявил заместитель... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:43+0300
2024-12-12T17:43+0300
экономика
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. США намерены инвестировать дополнительно более 223 миллионов долларов в транспортную инфраструктуру Украины для увеличения экспорта товаров, заявил заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма. "Я хочу объявить о том, что работая с конгрессом, Соединенные Штаты предоставят более чем 223 миллиона долларов дополнительной поддержки для восстановления транспортной инфраструктуры и логистики Украины", - сообщил он в четверг, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS). По словам Вермы, это позволит увеличить экспорт украинских товаров автомобильным транспортом, а также речными, железнодорожными и морскими перевозками.
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сша, украина
Экономика, США, УКРАИНА
17:43 12.12.2024
 
США вложат сотни миллионов долларов в транспортную инфраструктуру Украины

Верма: США вложат 223 миллиона долларов в транспортную инфраструктуру Украины

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. США намерены инвестировать дополнительно более 223 миллионов долларов в транспортную инфраструктуру Украины для увеличения экспорта товаров, заявил заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма.
"Я хочу объявить о том, что работая с конгрессом, Соединенные Штаты предоставят более чем 223 миллиона долларов дополнительной поддержки для восстановления транспортной инфраструктуры и логистики Украины", - сообщил он в четверг, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
По словам Вермы, это позволит увеличить экспорт украинских товаров автомобильным транспортом, а также речными, железнодорожными и морскими перевозками.
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ЭкономикаСШАУКРАИНА
 
 
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